Лукашенко: Самое большое полезное ископаемое в Беларуси - чистая вода

Историческое событие для Минска и его жителей - белорусская столица полностью перешла на водоснабжение из подземных артезианских источников. В торжественном пуске 10 января принял участие Президент.

Церемония состоялась на новой насосной станции "Щомыслица". Проект затратный, но важный и нужный для людей.

Отныне каждый житель белорусской столицы может использовать не просто хорошую - отличную воду.

Александр Лукашенко дал ряд поручений по реконструкции очистных сооружений, в том числе в регионах, переработке мусора, призвал бережнее относиться к ресурсам.

После того как Президент поручил претворить в жизнь важный инвестпроект - перевести Минск полностью на артезианскую воду, последние несколько лет в столице кипела большая работа. Вода в Минске - грех жаловаться, но Московский и Фрунзенский районы, например, брали ее из поверхностных источников. И для них хотелось лучше. Оценить результат Александр Лукашенко приехал лично.

О том, что сделано, рассказал мэр. В сутки Минск потребляет почти полмиллиона кубометров воды. Чтобы поставлять ее в город полностью из подземных источников, не хватало порядка 120 тысяч кубометров. Пробурили около 90 скважин, проложили более ста километров трубопроводов: их начало... за 30 километров от Минска! В Щомыслице построили новую насосную станцию.

Президент: Обеспечить мегаполис чистейшей водой - это величайший подвиг нашего поколения

Глава государства отметил, что сегодня очень много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Но, по его словам, перевод Минска на водоснабжение из артезианских источников сродни этим масштабным проектам и еще важнее для людей.

"Все-таки треть объема нам недоставало, и почти половина населения у нас не имела артезианской воды. Хотя мы воду использовали из поверхностных вод, приводили в порядок, очищали. Так весь мир живет", - констатировал Президент.

"Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас - чистая вода. Я уже говорил: в каком-то году Организация Объединенных Наций оценила воду - у нас, по-моему, и в Хорватии оказалась вода сама чистая. Поэтому обеспечить мегаполис почти в 2 млн человек абсолютно артезианской водой - это величайший подвиг нашего поколения, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мало кто, да вообще я не знаю таких государств, которые бы с заботой о людях подошли к этому вопросу. Мы ведь могли запросто обходиться тем, что есть. У нас была хорошая вода, но сделали отличную воду".

Важный проект для людей

Держали высокий темп работ, что позволило немного сэкономить. Этот масштабный проект потребовал немало ресурсов. Немногие страны сегодня могут этим похвастаться: бутилированная вода в мегаполисах - норма жизни. Пить из-под крана там иногда - себе дороже. Проблема с водой глобальная. Но благо Беларусь входит в топ-20 стран по обеспечению доступа населения к чистой воде. Да и по качеству на нас многим можно равняться. Миллиарды человек в мире мечтают не о том, чтобы вода была качественной, а о том, чтобы ее вообще хватало.

В Беларуси проведут масштабную реконструкцию очистных сооружений

Владимир Кухарев доложил, что в Минске уже приступили к реконструкции очистных сооружений. Проект разбит на несколько очередей. Сперва планируется реконструировать сооружения механической очистки, эти работы уже ведутся. Во время второй очереди будут модернизированы сооружения биологической очистки. Третья очередь - подготовка сооружений по утилизации и переработке ила.

"К концу года мы начинаем работать по четвертой и пятой очереди. Планируем, что первые три очереди мы сделаем в течение двух лет, - рассказал председатель Мингорисполкома. - В 2028 году планируем обеспечить полностью реконструкцию очистных сооружений Минска, которые будут оснащены современными технологиями. Фактически это будет безотходное производство".

Лукашенко считает важным углубить переработку отходов

"В следующей пятилетке всю эту проблему для Минска надо закрыть. Она по планам будет раньше решена, но за пятилетку выходить нельзя. В стране это такое первое комплексное мероприятие по строительству очистной станции в таких масштабах. Нам надо и в других крупных городах посмотреть (прежде всего областных, может быть, и третьего уровня города - стотысячники) на строительство подобных станций. Это будет так называемый пилотный проект, который мы должны осуществить в Минске и приступить в каждой области в этой пятилетке. Это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

То есть все делается ради комфорта и качества жизни. Фронт работ на начавшийся Год благоустройства серьезный. Минск свое известное реноме готов только укреплять. Белорусская столица уже попадала в тройку самых чистых городов мира. В эту дугу и работа по реконструкции мощностей мусоропереработки.

"Очистные сооружения и большой завод по переработке отходов - это надо делать. В этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим. Особенно переработке мусора. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент принял участие в пуске артезианской воды для обеспечения водоснабжения Минска

Самый главный момент - поворот символического вентиля. Пуск! И это значит, что артезианская вода в краны минчан пошла!

В церемонии приняли участие полторы сотни сотрудников водоканала и строители, хотя в этом случае они, считай, шахтеры, заметил Александр Лукашенко и поблагодарил за работу - сделано больше дело для страны и людей.

Обращаясь к строителям и работникам "Минскводоканала", присутствовавшим на церемонии, глава государства выразил им благодарность за проделанную работу, что, по словам Президента, сравнимо с совершением подвига. Реализованный проект по обеспечению Минска артезианской водой является важнейшим для населения, обратил внимание Президент. "Наше поколение совершило действительно подвиг, обеспечив такой мегаполис в 2 млн человек чистейшей подземной водой", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Теперь водоканаловцам и нам предстоит эксплуатировать эти системы, чтобы минчане на нас не обижались по обеспечению водой. Треть добавили по объему поставки чистейшей воды - 90 скважин, 40 скважин отремонтировали, построили новейшую станцию", - отметил глава государства.

Сейчас намечены планы по реализации следующих проектов - по очистке сточных вод, водоотведению и по переработке твердых бытовых отходов, мусора. Президент обратил внимание, что в некоторых странах перерабатывается и используется вторично практически весь мусор, а в Беларуси пока не более 40 %. В скором времени глава государства намерен заслушать соответствующий доклад ответственных лиц на данную тему, ведь ранее правительству и председателям облисполкомов было поручено заниматься этим вопросом.

"Посмотрим, на что мы вышли. Но в этой начавшейся пятилетке мы закончим эти объекты. В этом году, Году благоустройства, также немало сделаем. Надо, чтобы мы все отходы перерабатывали, стекло, пластик, бумагу направляли снова в переработку. Это огромные ресурсы, огромная экономия, которая сегодня не используется", - сказал Александр Лукашенко.

Президент призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам

Все эти проекты требуют немалых вложений, но за ними в итоге точечные улучшения нашей повседневной жизни. Александр Лукашенко обращает внимание на рачительный подход в отношении ресурсов. Не только воды.

"Меня больше всего беспокоит то, что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем", - сказал Александр Лукашенко. Это касается, например, отношения к лесам, земельных ресурсов и многого другого. "То же самое у нас по твердым бытовым отходам. То же самое у нас по воде", - отметил белорусский лидер.

Например, до сих пор по стране остаются нераспаханные земли сельхозназначения, в то время как Беларусь на экспорте получает порядка 9 млрд долларов в год и дополнительные посевные площади позволят увеличить объемы выращенной продукции и, соответственно, нарастить поставки за рубеж.

Или еще один пример - отношение к воде. Многие привыкли считать этот ресурс дешевым и легкодоступным, тем более что в Беларуси пресной воды достаточно. Хотя специалисты понимают, насколько затратный и трудоемкий процесс водоснабжения, тем более когда речь идет про такой город, как Минск.

"Вы, как никто другой, понимаете, что это дорогущая вещь - пробурить скважину, поднять воду, прокачать ее, еще раз доочистить", - сказал Президент, обращаясь к работникам "Минскводоканала", присутствовавшим на церемонии. Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти мероприятия очень дорогие и дотируются за счет бюджета Минска.

"Вы не платите за воду столько, сколько она стоит. Поэтому берегите, пожалуйста, воду, как и другие ресурсы, - подчеркнул Президент. - Бережливость всегда была присуща нашему народу. Надо сохранить эти подходы".

Поручение Минздраву - принять дополнительные меры для профилактики эпидемий

Затягивать разговор не стали. Погода была не самая благоприятствующая для общения на улице - вот такая мокрая и промозглая у нас зима. Так что вслед за пожеланиями здоровья тут же последовало и поручение Минздраву.

Глава государства во время церемонии обратил внимание на не совсем благоприятные погодные условия, что может способствовать росту заболеваемости: "Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию. Поэтому берегите себя. Берегите своих детей".

"А Министерству здравоохранения передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси, - поручил Александр Лукашенко ответственным должностным лицам. - Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли".

Президент напомнил, что в Беларуси все желающие могут сделать необходимые прививки, в стране для этого закуплены соответствующие препараты, которые не изготавливаются местными фармпредприятиями. "Пожалуйста - все в стране закуплено того, что не было произведено, и лекарства, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней. Здоровья вам!" - пожелал он.

В свою очередь директор "Минскводоканала" Федор Римашевский поблагодарил главу государства за помощь и поддержку при реализации такого сложного, масштабного и, безусловно, нужного для людей проекта, как перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. В качестве символического подарка он передал Президенту капсулу с водой, добытой из артезианских скважин, пробуренных при строительстве новой насосной станции "Щомыслица".

Это будет на память, но Президенту предложат сделать то, что сегодня может осуществить каждый у себя дома - оценить вкус чистой артезианской воды.

На станции Президент также продегустировал артезианскую воду, которая подается в квартиры минчан. "Отличная вода! Можно разливать в бутылки и продавать. Очень хорошая! Это для народа подарок, существенный подарок, как без воды жить", - заявил белорусский лидер.

Глава УП "Минскводоканал": Контроль качества воды в Минске ведется по 60 показателям

Федор Римашевский, директор УП "Минскводоканал":

"Нашей стране очень повезло иметь такое богатство, как артезианская вода. Многие европейские страны используют воду из поверхностных источников. И реализация проекта с полным переводом столицы на воду из подземных источников - важное событие для города. Продолжается и контроль качества воды. Аккредитованные лаборатории на постоянной основе определяют его по более чем 60 показателям".

Подарок для минчан

Улучшить качество воды - это ведь не только для столицы - забота для всех регионов. В рамках специальных программ строят станции обезжелезивания, например, переподключают населенные пункты к централизованным системам с водой по нормативам. Но минчане подарок уже оценили.