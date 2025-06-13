3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Лукашенко требует "идти от земли" при развитии в Беларуси военной беспилотной авиации
На примере российской специальной военной операции видна и эффективность применения беспилотников, и сложность борьбы с ними. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 13 июня на выездном совещании по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, пишет БЕЛТА.
"Мы собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы обеспечения наших Вооруженных Сил беспилотными авиационными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы, индивидуальной бронезащиты военнослужащих. На примере специальной военной операции мы все видим, с одной стороны, эффективность применения беспилотников, с другой - сложность борьбы с ними", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что ударные и разведывательные комплексы развиваются очень динамично. Для управления ими используются все более совершенные и защищенные способы. "Поэтому важнейшая задача для нас - активное развитие средств радиоэлектронной борьбы с беспилотной авиацией", - подчеркнул Президент.
"Итак, мы должны определиться хотя бы в первом приближении: беспилотные летательные комплексы, аппараты (что это такое, мы видели; для чего предназначены, мы также увидели) - какие будем производить. Их множество уже. Если не сотни, то десятки точно. Исходя из ситуации, которая складывается в Беларуси, исходя из наших возможностей, что будем производить? Как будем бороться против беспилотных летательных комплексов - это тема два. Как мне всегда докладывают, она ближе к нам, мы здесь можем больше, - обратил внимание белорусский лидер. - Конечно, желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Если мы такое изобретем, тогда нам не нужны никакие беспилотники".
Александр Лукашенко также заметил, что любое современное оружие может эффективно применяться только при должной индивидуальной защите солдата на поле боя. Бронежилеты, шлемы и прочая боевая амуниция должны быть надежными, легкими и в то же время удобными.
"В свое время мною ставилась задача, чтобы мы производили достаточное количество бронежилетов, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Беларуси и в том числе для реализации на экспорт. Мы также должны определить, что мы можем, какие бронежилеты будем производить, какую защиту обеспечим нашим солдатам на поле боя, - сказал глава государства. - Естественно, это потребует научного подхода, может быть в полной мере сделано только с использованием высококачественных материалов. Без этого тоже невозможно. Что мы можем в этом плане? Что не можем? Как будем здесь действовать?"
Самое главное, подчеркнул Президент, чтобы государство не потратило деньги впустую. "Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги".
Перед совещанием Министерство обороны, Национальная академия наук и оборонная промышленность представили имеющиеся образцы вооружения и показали, как в армии готовят соответствующих специалистов.
"Теперь обсудим перспективы дальнейших шагов по развитию соответствующих направлений в целях укрепления обороноспособности и безопасности войск. От выступающих хочу услышать доклады о текущем состоянии производства, возможностях по разработке, созданию новых инновационных видов обозначенной продукции, проблемных вопросах и, самое главное, предложениях по решению этих проблем. В том числе о принимаемых мерах по снижению зависимости от импорта комплектующих, обеспечению необходимых темпов серийного выпуска", - сказал Александр Лукашенко.