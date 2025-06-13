Лукашенко требует "идти от земли" при развитии в Беларуси военной беспилотной авиации

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На примере российской специальной военной операции видна и эффективность применения беспилотников, и сложность борьбы с ними. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 13 июня на выездном совещании по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов и бронежилетов, пишет БЕЛТА.

"Мы собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы обеспечения наших Вооруженных Сил беспилотными авиационными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы, индивидуальной бронезащиты военнослужащих. На примере специальной военной операции мы все видим, с одной стороны, эффективность применения беспилотников, с другой - сложность борьбы с ними", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что ударные и разведывательные комплексы развиваются очень динамично. Для управления ими используются все более совершенные и защищенные способы. "Поэтому важнейшая задача для нас - активное развитие средств радиоэлектронной борьбы с беспилотной авиацией", - подчеркнул Президент.

"Итак, мы должны определиться хотя бы в первом приближении: беспилотные летательные комплексы, аппараты (что это такое, мы видели; для чего предназначены, мы также увидели) - какие будем производить. Их множество уже. Если не сотни, то десятки точно. Исходя из ситуации, которая складывается в Беларуси, исходя из наших возможностей, что будем производить? Как будем бороться против беспилотных летательных комплексов - это тема два. Как мне всегда докладывают, она ближе к нам, мы здесь можем больше, - обратил внимание белорусский лидер. - Конечно, желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Если мы такое изобретем, тогда нам не нужны никакие беспилотники".

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Александр Лукашенко также заметил, что любое современное оружие может эффективно применяться только при должной индивидуальной защите солдата на поле боя. Бронежилеты, шлемы и прочая боевая амуниция должны быть надежными, легкими и в то же время удобными.

"В свое время мною ставилась задача, чтобы мы производили достаточное количество бронежилетов, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Беларуси и в том числе для реализации на экспорт. Мы также должны определить, что мы можем, какие бронежилеты будем производить, какую защиту обеспечим нашим солдатам на поле боя, - сказал глава государства. - Естественно, это потребует научного подхода, может быть в полной мере сделано только с использованием высококачественных материалов. Без этого тоже невозможно. Что мы можем в этом плане? Что не можем? Как будем здесь действовать?"

Самое главное, подчеркнул Президент, чтобы государство не потратило деньги впустую. "Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги".

Перед совещанием Министерство обороны, Национальная академия наук и оборонная промышленность представили имеющиеся образцы вооружения и показали, как в армии готовят соответствующих специалистов.