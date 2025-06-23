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Лукашенко уверен, что вклад ВГТУ в укрепление белорусского государства будет только приумножаться
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Витебского государственного технологического университета с 60-летием со дня его основания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"За эти годы вуз стал одним из центров образования и науки в стране, успешно решающим задачи развития отечественной легкой промышленности, - говорится в поздравлении. - Сохраняя верность лучшим традициям обучения, учреждение активно внедряет инновационные подходы, его современная учебно-практическая база способствует профессиональному развитию каждого студента, аспиранта и докторанта, становлению настоящих мастеров своего дела".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив вуза и впредь останется примером в подготовке и воспитании квалифицированных специалистов, а вклад университета в укрепление белорусского государства будет только приумножаться.
Президент пожелал преподавателям, сотрудникам и студентам здоровья, успехов и новых достижений в учебной и научной деятельности.