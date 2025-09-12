Лукашенко в Минске побывал на церемонии бракосочетания и пожелал новой семье троих деток

Президент открыл обновленный комплекс "Лошицкий". Объект многофункциональный. В зале торжеств проходила церемония бракосочетания. Лидер поздравил молодых.

Будем делать все, чтобы жить, работать, строить, но не воевать. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения со строителями и представителями общественности в комплексе "Лошицкий". Президент также рассказал, чего не хватает Минску и об открытости нашей страны.

Александр Лукашенко открыл обновленный историко-культурный комплекс "Лошицкий"

Перед общением Первый ознакомился с реконструкцией комплекса "Лошицкий". Александр Лукашенко ориентировал руководство города - в Минске нужно активно привлекать жителей к благоустройству. Усилиями общества и государства столица стала одним из самых привлекательных туристических направлений в Беларуси и, конечно же, удобным и красивым местом для жизни.

Президент побывал на церемонии бракосочетания

Осматривая обновленный зал торжественных мероприятий, Александр Лукашенко стал участником церемонии бракосочетания молодой пары - Дмитрия и Полины. Президент поздравил ребят и пожелал новой семье троих деток.