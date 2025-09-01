3.69 BYN
Лукашенко заявил, что современный миропорядок должен строиться на фундаменте памяти о Победе
Автор:Редакция news.by
Память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате "ШОС плюс", сообщила БЕЛТА.
"Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков - забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок", - заявил глава белорусского государства.