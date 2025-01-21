Лукашенко заявил о приоритете свободы человека в своей будущей работе

"Я вам должен сказать, если мне еще придется работать Президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности, - сказал глава государства. - Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека. Но свобода, как меня когда-то учили: вот ты - личность, ты свободен. Но рядом плечо одного, здесь плечо другого. Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это - его. И ты ему не мешай".