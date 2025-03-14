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Модернизации железной дороги по пути к морским портам России мешает какая-то тягомотина - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о проблеме с модернизацией железной дороги по пути из Беларуси к морским портам России. Соответствующее заявление он сделал 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что большое значение для Беларуси имеет модернизация транспортной инфраструктуры, особенно к морским портам. Он пояснил, что у Беларуси есть портовые мощности под Санкт-Петербургом. Страна могла бы существенно расширить свои поставки через порты, но пока это сдерживается из-за недостаточной пропускной способности железной дороги, в особенности по территории России. Один из вариантов решения проблемы, - восстановление разъездов, которые существовали когда-то, но были разрушены.
"Россияне готовы - и в Питере, и в Ленинградской области, губернаторы молодцы, они готовы подставить свое плечо. Но какая-то тягомотина идет, мы не можем расшить это узкое место, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо нам как-то двигаться и это делать".
Президент считает перспективным использование железной дороги в направлении Северо-Западного региона России для последующей перевалки грузов через российскую портовую инфраструктуру. "Здесь можем загрузить и торговать, как бы нас ни пугали", - сказал глава государства. Он пояснил, что разного рода запугивания, в том числе о возможности ареста судов и грузов при прохождении по Балтике, раздаются с разных сторон, и эта тема обсуждалась лидерами Беларуси и России. "Я говорю: "Ну что, Владимир Владимирович, осталось одно - будем сопровождать военными кораблями". А как иначе? Мы не должны все время - по одной щеке ударили, вторую подставлять. Нет, мы так не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что наши "друзья" в странах Балтии, Швеции, Финляндии постоянно провоцируют белорусов и россиян, чтобы потом выступить с обвинениями. "То кабель порвали, еще что-то… Фактов нет. Идут провокации, нагнетание, чтобы потом что-то сказать", - заметил белорусский лидер. В свое время такие же необоснованные обвинения звучали в адрес России, якобы это она причастна к подрыву "Северных потоков". "Сейчас уже понятно, кто взорвал. Американцы просят руководство ваше (российское. - Прим. БЕЛТА): "Отдайте нам их (эти газопроводы. - Прим. БЕЛТА), мы будем Европе поставлять ваш газ". Крепко надо подумать. Если это так, вы же знаете, по какой цене американцы купят газ здесь и поставят туда", - предупредил Александр Лукашенко. По его словам, ему близка точка зрения Президента России по этому вопросу: чтобы Россия продолжала управлять "Северными потоками", сохраняя готовность сотрудничать с США в этом проекте, если будет договоренность с другими партнерами.