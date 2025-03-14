Модернизации железной дороги по пути к морским портам России мешает какая-то тягомотина - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о проблеме с модернизацией железной дороги по пути из Беларуси к морским портам России. Соответствующее заявление он сделал 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что большое значение для Беларуси имеет модернизация транспортной инфраструктуры, особенно к морским портам. Он пояснил, что у Беларуси есть портовые мощности под Санкт-Петербургом. Страна могла бы существенно расширить свои поставки через порты, но пока это сдерживается из-за недостаточной пропускной способности железной дороги, в особенности по территории России. Один из вариантов решения проблемы, - восстановление разъездов, которые существовали когда-то, но были разрушены.

"Россияне готовы - и в Питере, и в Ленинградской области, губернаторы молодцы, они готовы подставить свое плечо. Но какая-то тягомотина идет, мы не можем расшить это узкое место, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо нам как-то двигаться и это делать".

Президент считает перспективным использование железной дороги в направлении Северо-Западного региона России для последующей перевалки грузов через российскую портовую инфраструктуру. "Здесь можем загрузить и торговать, как бы нас ни пугали", - сказал глава государства. Он пояснил, что разного рода запугивания, в том числе о возможности ареста судов и грузов при прохождении по Балтике, раздаются с разных сторон, и эта тема обсуждалась лидерами Беларуси и России. "Я говорю: "Ну что, Владимир Владимирович, осталось одно - будем сопровождать военными кораблями". А как иначе? Мы не должны все время - по одной щеке ударили, вторую подставлять. Нет, мы так не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.