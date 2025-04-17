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Новые грузовые автомобили, ввозимые в Беларусь, в 2025 году освобождаются от уплаты утильсбора
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ № 155 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов". Документ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Об этом сообщает БЕЛТА.
Указом предусматривается освобождение в 2025 году от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь новых (с даты выпуска - не более 3 лет) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов.
Закрепленные указом преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортоориентированного сегмента экономики страны.