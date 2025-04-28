Президент Беларуси 29 апреля совершит рабочий визит в Волгоград

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

В Волгограде глава государства вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примут участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. От белорусской стороны участие в мероприятии примут парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.