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Президент Беларуси 29 апреля совершит рабочий визит в Волгоград
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.
В Волгограде глава государства вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примут участие в международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. От белорусской стороны участие в мероприятии примут парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.
Александр Лукашенко возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку дня.