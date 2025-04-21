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Президент Беларуси: Надо прекратить бездумно строить и стягивать людей в крупные города
Надо прекратить бездумно строить и стягивать людей в крупные города. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что на домокомплекты Минлесхоза есть большой спрос, который надо удовлетворять. "Надо больше, спрос есть", - сказал Президент. В то же время он предупредил насчет разумной ценовой политики, чтобы люди не отказались от этой продукции.
Говоря в целом о жилищной политике, Александр Лукашенко обратил внимание, что строить надо прежде всего там, где на это есть запрос от предприятий, работодателей, иными словами - под заказ. "Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города", - подчеркнул Президент.
В свою очередь министр лесного хозяйства Александр Кулик обратился с просьбой разрешить в системе лесхоза продавать своим работникам арендное жилье в собственность по прошествии 10 лет аренды и при условии добросовестной работы на предприятии. "Если бы разрешили их лет через 10 приватизировать людям, которые добросовестно..." - сказал он.
Президент, не дожидаясь подробностей, сразу ответил согласием, но при одном условии: "Хорошо, только за те деньги, за которые построили. Не вопрос".