Президент Беларуси: Надо прекратить бездумно строить и стягивать людей в крупные города

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Надо прекратить бездумно строить и стягивать людей в крупные города. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на домокомплекты Минлесхоза есть большой спрос, который надо удовлетворять. "Надо больше, спрос есть", - сказал Президент. В то же время он предупредил насчет разумной ценовой политики, чтобы люди не отказались от этой продукции.

Говоря в целом о жилищной политике, Александр Лукашенко обратил внимание, что строить надо прежде всего там, где на это есть запрос от предприятий, работодателей, иными словами - под заказ. "Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города", - подчеркнул Президент.

В свою очередь министр лесного хозяйства Александр Кулик обратился с просьбой разрешить в системе лесхоза продавать своим работникам арендное жилье в собственность по прошествии 10 лет аренды и при условии добросовестной работы на предприятии. "Если бы разрешили их лет через 10 приватизировать людям, которые добросовестно..." - сказал он.