Президент Беларуси: Нам ни "политзаключенные", ни вообще заключенные не нужны
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на предмет темы помилования ряда заключенных, которая поднималась в ходе его переговоров с делегацией из США. Речь об этом шла на встрече белорусского лидера с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что эту тему Президенту Дональду Трампу "подсовывают, подкидывают".
"Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны, - заявил Александр Лукашенко. - Они говорят: тысячу, девятьсот, тысячу триста, тысячу четыреста… (речь о разных порой звучащих цифрах о количестве в Беларуси так называемых политзаключенных - прим. ред.). Но мы не хватали первых попавшихся на улице. Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну и так далее, хотят тут что-то перевернуть. Мы это понимаем. Только те (были осуждены - прим. ред.), которые действительно участвовали в этом мятеже".
"И американцы это понимают. Ну обращаются к ним люди, родители (этих заключенных - прим. ред.) и так далее. Они реагируют на это. Мы их слышим. С удовольствием разговариваем на эту тему. И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, - пожалуйста", - добавил белорусский лидер.