Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября ознакомился с инфраструктурой столичного парка культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, пишет БЕЛТА.

Сразу же по прибытию в парк Президент напомнил столичным властям о "должке". В первую очередь, подчеркнул он, необходимо завершить работы на "Мотовелозаводе". "Это очень важно. Потому что социальные объекты - это хорошо, но нужны производства - деньги зарабатывать", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Сейчас на заводе идет установка оборудования, в начале 2025 года объект будет готов, доложили главе государства.

"Давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы они побыстрее налаживали оборудование. И где-то к выборам народу подарим. Думаю, в январе мы справимся", - сказал Президент.

Фото: БЕЛТА

Также, по его словам, в ближайшие месяцы необходимо завершить строительство завода по производству автобусов "МАЗ" и национального выставочного центра. "Надо сделать его достойно. По итогам года подведем итоги по качеству. Лучшие товары выставим там", - отметил глава государства.

Парк имени 50-летия Великого Октября - второй по величине в белорусской столице. Больше его только парк Победы, который расположился недалеко от Комсомольского озера.

"Давний-давний парк. Я постоянно мимо ездил, много раз заезжал сюда и на стадион, - отметил Александр Лукашенко. - Это парк давний, для народа построен. Народный парк, хороший парк".

"Люди приходят, довольны. Сделали детские площадки", - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

"А почему не приходить, удобно здесь. Это для народа, народный парк", - подчеркнул глава государства.

В парке находится стадион "Трактор", а рядом уже фактически построен национальный футбольный стадион. "Спасибо Китаю, Си Цзиньпину за этот подарок. Хотя слишком дорогой подарок", - заявил белорусский лидер.

Стадион "Трактор" будет использоваться как тренировочное поле и площадка для белорусского чемпионата.

Кстати, сегодня, 14 ноября, как раз первый день функционирования обновленного стадиона и парка. Александр Лукашенко относится к этим объектам с особым вниманием. Во-первых, как уже заметил Президент, у них большая история и строились в свое время они как подарок для народа. Во-вторых, в реконструкцию было вложено немало средств. Да, Минск постоянно обновляется и хорошеет, но все это требует больших денег.

Фото: БЕЛТА

Парк имени 50-летия Великого Октября был реконструирован в этом году. Особое внимание при обновлении парка обращалось на физкультурно-оздоровительные объекты: площадки для волейбола и мини-футбола, стритбола и воркаута, для скейтбординга и занятий на уличных тренажерах.

Александр Лукашенко также ознакомился с расположенной в парке Специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по спортивной гимнастике и акробатике главного управления спорта и туризма Мингорисполкома. Главе государства доложили о благоустройстве Минска в целом и развитии в городе спортивной инфраструктуры.