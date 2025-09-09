3.69 BYN
Президент Беларуси ориентировал банки на финподдержку экономики страны
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков поставил им задачу - финансовая поддержка экономики, сообщает БЕЛТА.
Одна из задач, которую глава государства поставил перед Национальным банком и всей банковской системой, - финансовая поддержка экономики. Президент отметил, что кредитные ресурсы всегда играли важную роль в производственной деятельности любого предприятия, особенно когда речь заходит о необходимости модернизации, масштабирования бизнеса или создания новых производств.