Президент Беларуси отметил активное проведение расчетов с использованием криптовалют

Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют. На это обратил внимание белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает БЕЛТА.

На совещании Президент поставил задачу расширить сферу применения цифровых знаков, которая является одним из важнейших направлений цифрового развития национальной экономики.

По его словам, использование токенов в финансовой сфере позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать совершение сделок при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над своими активами.

"Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил 1,7 млрд долларов. Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он достичь 3 млрд долларов", - заявил глава государства.