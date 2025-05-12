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Президент Беларуси подписал закон о риелторской деятельности
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о риелторской деятельности. Об этом сообщает БЕЛТА.
Подготовка данного акта была обусловлена необходимостью комплексного урегулирования отношений, связанных с оказанием риелторских услуг.
Законом создается новый орган самоуправления - Палата риелторов. В ее структуру включаются общее собрание (собрание уполномоченных), правление, председатель и ревизионная комиссия.
Упраздняется институт агентов по операциям с недвижимостью. Правом оказания риелторских услуг будут обладать только риелторы, являющиеся членами Палаты риелторов и имеющие свидетельство об аттестации.
Изменяются также подходы к квалификационным требованиям риелторов, а именно, отменяется требование о наличии профильного образования. Риелтором сможет стать гражданин с любым высшим образованием, прошедший обучающие курсы в сфере недвижимости и сдавший аттестационный экзамен.