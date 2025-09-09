Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси заявил о необходимости срочно переломить тенденцию растущей инфляции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков заявил о необходимости срочно переломить тенденцию растущей инфляции. Об этом сообщает БЕЛТА.

На данный момент темпы прироста потребительских цен к уровню июля прошлого года в годовом выражении уже составили 7,4 %. Правда, в августе инфляция сократилась на 0,3 процентных пункта, но все равно превышает годовой целевой параметр - не выше 5 %.

Глава государства потребовал переломить тенденцию растущей инфляции и усилить в этом роль Нацбанка, которая пока в данном процессе вообще не видна.

