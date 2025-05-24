Президент Беларуси посетит деревоперерабатывающий комплекс "Лясковичи"

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с производством и использованием древесных топливных гранул (пеллет) в Петриковском районе Гомельской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит деревоперерабатывающий комплекс "Лясковичи" Национального парка "Припятский", где ему доложат о работе в данном направлении. Александр Лукашенко ознакомится с модернизацией лесопильного цеха и использованием пеллет на практике. Президенту продемонстрируют образцы работающего на пеллетах котельного оборудования отечественного производства.

Ожидается, что в центре внимания Президента будут и иные вопросы регионального развития на Полесье.

О планах ознакомиться с состоянием дел в данной сфере и выполнением ранее данных поручений Президент рассказал 23 мая, будучи в Любанском районе Минской области. Использование местного топливного сырья и, в частности, производство пеллет из древесных отходов - это одно из таких направлений, развивать которое Александр Лукашенко поручал еще несколько лет назад.

"В свое время я поручил построить несколько заводов по производству пеллет. Хлама, мусора в лесу море. Измельчить все, переработать и сделать гранулы для того, чтобы отапливать помещение. Начали делать. Попали под санкции. Охают: "Некому продать!" Не надо продавать, давайте будем использовать у себя. Котлы сделали, - сказал глава государства. - Щепа, пеллеты вместо природного газа и нефти, нефтепродуктов. Посмотрим, как модернизировалось обычное в провинции предприятие и какую продукцию выпускает. Это тоже наша перспектива - переработка этих древесных отходов. Их море в лесу. И тут будет жим очень серьезный. Людям какая разница, откуда тепло поступит. А мы сжигаем то, что у нас пропадает, и имеем от этого эффект и пользу".

Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в Беларуси созданы 64 производства по выпуску пеллет общей мощностью около 900 тыс. т в год. Из них годовая мощность пеллетных производств системы Минлесхоза составляет 372 тыс. т в год, в том числе из отходов лесопиления - 200 тыс. т в год.

Мировое потребление пеллет составляет порядка 31 млн т в год.

В 2024 году организациями Минлесхоза реализовано 34,4 тыс. т пеллет (в основном на внутренний рынок). За 4 месяца 2025 года - уже 29,8 тыс. т, что в 3,2 раза больше к аналогичному периоду прошлого года.