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Президент Беларуси поздравил с днем рождения народную артистку страны Тамару Миронову
Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Тамару Миронову с днем рождения, сообщает БЕЛТА.
"Вся Ваша жизнь неразрывно связана с белорусской культурой. Самобытным, неповторимым талантом и неустанной творческой деятельностью Вы вносите весомый вклад в развитие отечественного искусства", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что глубокого уважения и признания заслуживает многолетнее служение Тамары Мироновой легендарной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.
"Надеюсь, что Вы и в дальнейшем так же вдохновенно будете работать на пользу родной Беларуси", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Тамаре Мироновой крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья и благополучия.