Ситуация не вызывает опасений - Лукашенко о денежно-кредитной сфере и валютном рынке
Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка Беларуси и руководством банков, сообщает БЕЛТА.
"Старые доллары не принимают, навязывают услуги" - Лукашенко упомянул о жалобах людей в адрес банков
Глава государства напомнил, что с момента назначения Романа Головченко руководителем Национального банка прошло полгода. И тогда были даны конкретные поручения, прежде всего усиление роли банковской системы в поддержке экономики. Также была поставлена задача активного внедрения цифровых технологий и укрепления информационной безопасности.
"Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает, - констатировал Президент. - Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки".