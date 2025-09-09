Ситуация не вызывает опасений - Лукашенко о денежно-кредитной сфере и валютном рынке

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка Беларуси и руководством банков, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что с момента назначения Романа Головченко руководителем Национального банка прошло полгода. И тогда были даны конкретные поручения, прежде всего усиление роли банковской системы в поддержке экономики. Также была поставлена задача активного внедрения цифровых технологий и укрепления информационной безопасности.

"Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает, - констатировал Президент. - Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки".

