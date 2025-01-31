Президент Беларуси заявил о необходимости ускорить интеллектуальную модернизацию экономики

"Нам в ближайшие годы предстоит существенно ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Только при такой стратегии возможен прорыв, обеспечивающий новое качество жизни. И, я бы даже сказал, выживаемость любого общества", - отметил глава государства.

"Чтобы вы понимали остроту момента. Сегодня наука означает независимость государства. Технологии захватили мир, а страны, обладающие ими, не просто богатеют, но уже диктуют правила жизни, активно продвигают новое мироустройство. И суровая правда жизни в том, что мы вынуждены бороться за свое место в новом высокотехнологичном мире", - обратил внимание Александр Лукашенко.