Президент - молодежи: Наступает ваше золотое время

По доброй традиции в конце учебного года глава белорусского государства награждает во Дворце Независимости педагогов и лучших выпускников вузов. Теперь это завтрашние врачи, инженеры, аграрии, ученые, переводчики и пилоты. За годы учебы набрались практического опыта в лабораториях и в полях, кто-то закончил магистратуру и не побоялся отказаться от столичной жизни.

Как сказал Александр Лукашенко, сейчас у ребят наступает золотое время. Президент пожелал не пасовать перед трудностями и сложными задачами. Ведь даже ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Глава государства также поблагодарил преподавательский состав за их вклад в образование нового поколения.

Талантливая молодежь Беларуси - во Дворце Независимости

Талантливая молодежь Беларуси - во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/061f1eab-673c-4aad-a0f2-76b81e4165e6/conversions/2500312c-d90e-4c7e-a6d6-44b07a1e52a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/061f1eab-673c-4aad-a0f2-76b81e4165e6/conversions/2500312c-d90e-4c7e-a6d6-44b07a1e52a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/061f1eab-673c-4aad-a0f2-76b81e4165e6/conversions/2500312c-d90e-4c7e-a6d6-44b07a1e52a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/061f1eab-673c-4aad-a0f2-76b81e4165e6/conversions/2500312c-d90e-4c7e-a6d6-44b07a1e52a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для большинства все эти стрессы и переживания из-за сессий и экзаменов, наконец, позади. Можно выдохнуть. В столь юном возрасте это их первые достижения: зачетки в десятках и красные дипломы. В этом году в Беларуси университеты окончили более 42 тыс. специалистов. 20 человек пригласили во Дворец Независимости, чтобы глава государства поздравил лично и вручил Благодарность. Этим все сказано - лучшие из лучших.

Михаил Усенко, выпускник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

"Хотелось стать агрономом, с детства занимаюсь растениями, увлекаюсь биологией, химией. Когда встал выбор, куда поступать, выбор пал на БГСХА в Горках, потому что один из самых старейших вузов в Беларуси".

Дарья Петюль, выпускница Белорусской государственной академии связи:

"Обучение все строилось достаточно хорошо: была как практическая часть, так и теоретическая, всего в меру. Все, что было в теории, было закреплено и на практике. Также очень хорошо подбирались учреждения, производства и предприятия, на которых проходила практику".

За время учебы ребята развили лидерские качества

Выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Александр Абрамчик. Профессионально справляется с академическими задачами, но по-настоящему у парня глаз горит, когда он говорит о профсоюзной деятельности. Стал настоящим лидером и защитником интересов своих товарищей.

Александр Абрамчук, выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

"Когда мне объявили благодарность, я был очень рад, потому что мои заслуги были оценены по достоинству. У меня вся семья работает в нашей стране. Я тоже хочу остаться здесь, потому что нужно развивать то, что нам оставили наши родители. И я вижу будущее своей работы именно в нашей стране".

Педагогический вклад

За время учебы педагоги и студенты вместе писали научные работы, готовились к олимпиадам, стали настоящими друзьями. Расставаться всегда немного грустно. Теперь у специалистов свой путь. А у педагогов снова 1 сентября и новая плеяда молодых, которым нужно передать знания и привить любовь к своему делу.

Лучшие студенты и педагоги - во Дворце Независимости

С такой молодежью на любую тему поговорить можно и просто на них смотреть приятно. Талантливые, одухотворенные, у них вся жизнь впереди. В свои 20 они уже многого добились. Есть хорошая база в виде сильного образования. Вера родных, педагогов. И наш Президент всегда таланты поддержит. Выпускники и на балу во Дворце Независимости частые гости, и Благодарности Президента за учебу получают. Потом спустя годы могут вернуться сюда еще раз за другими значимыми наградами.

Лучшие студенты и педагоги - во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e5ee13-60bc-4006-b658-02785da4669a/conversions/27ac134b-e21b-48da-b131-af67a328491b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e5ee13-60bc-4006-b658-02785da4669a/conversions/27ac134b-e21b-48da-b131-af67a328491b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e5ee13-60bc-4006-b658-02785da4669a/conversions/27ac134b-e21b-48da-b131-af67a328491b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4e5ee13-60bc-4006-b658-02785da4669a/conversions/27ac134b-e21b-48da-b131-af67a328491b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Есть такой афоризм: гений - это 1 % вдохновения и 99 % тяжелой работы - пота, сказал белорусский лидер.

"Я вам желаю быть трудолюбивыми, знайте: сейчас наступает ваше золотое время. Не бойтесь трудностей, сложных задач. И, как я всегда говорю, делайте все вовремя, не откладывайте на потом. Потому что потом будут другие проблемы и задачи, которые вам предстоит решать. И, самое главное, не отступайте, если ошиблись. В жизни бывает всякое. Будут и ошибки, будут неудачи. Но, как говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает. Тот, кто много работает, находится в постоянном поиске, несомненно добьется успехов, но неизбежно совершит и ошибки. Однако эти ошибки закаляют и дают силы двигаться дальше. Я желаю, чтобы у вас было так", - напутствовал Александр Лукашенко.

"Настоящее и будущее Беларуси во многом зависит от вас, молодежи. И очень важно, чтобы вы были не только хорошими специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым можно было бы доверить судьбу нашей Беларуси. Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы, старшее поколение, смогли сохранить для вас", - сказал Президент.

Лукашенко поблагодарил педагогов за вклад в отечественное образование

Наши педагоги за студентов переживают как за своих детей. От души хочется, чтобы у этих ребят все получилось. Тем более когда видишь, что у них есть огромное желание учиться и достигать. Прокачивать здоровые амбиции когда, если не сейчас. Перед молодежью в Беларуси открыты все двери, только учись и показывай результат.

"Труд педагога важен и очень непрост. Вы вложили педагогический талант и огромные душевные силы в каждого ученика. Спасибо вам, уважаемые наставники", - сказал глава государства.

Наталья Семченко, завкафедрой Белорусского государственного университета транспорта:

"Перед нами стоит очень важная задача и, я бы даже сказала, важная ответственность: не просто давать образование нашим студентам, нашей молодежи, но и учить любить их родину, быть патриотами своей страны и прививать чувство ответственности за будущее нашей страны. Мы будем продолжать работать с полной отдачей, чтобы способствовать развитию и процветанию нашей родной Беларуси. Спасибо вам большое за высокую оценку нашей работы. Спасибо".

Лучшие студенты и педагоги - во Дворце Независимости

Лучшие студенты и педагоги - во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a179f5df-9ef7-4ce2-b6db-89be4460c541/conversions/2396ddf6-8c67-4b4a-b8c9-4d32edfd821c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a179f5df-9ef7-4ce2-b6db-89be4460c541/conversions/2396ddf6-8c67-4b4a-b8c9-4d32edfd821c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a179f5df-9ef7-4ce2-b6db-89be4460c541/conversions/2396ddf6-8c67-4b4a-b8c9-4d32edfd821c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a179f5df-9ef7-4ce2-b6db-89be4460c541/conversions/2396ddf6-8c67-4b4a-b8c9-4d32edfd821c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кто-то из студентов пошел в науку, девушки вопреки стереотипным представлениям выбрали "мужские профессии" - видят себя летчицами и инженерами. Некоторых со столичной пропиской не смутили 4 года учебы в регионах. Зато прочувствовали, что такое настоящая взрослая жизнь. Да, моментами непросто: рядом нет родителей, бытовые/жизненные вопросы - все приходится решать самостоятельно. Но так и закаляется характер.

Алеся Листопад, выпускница Белорусской государственной академии авиации:

"Я учусь в Белорусской государственной академии авиации, за ее историю я первый человек, кто получил такую награду, на моих плечах лежала огромная ответственность. Я безумно благодарна учреждению образования, профессорско-преподавательскому составу, ведь отчасти это их заслуга. И также благодарю руководство академии, что поддержали, направили на нужный путь. Благодаря этому я здесь и держу в руках эту благодарность".

Президент пообещал "поднастроить" образование

Реформы в образовании закончены. Для отечественной системы, чтобы все в ней был четко понятно, сделано немало. Президент столько совещаний и консилиумов этому посвятил, чтобы было справедливо. Второй год при поступлении ребята сдают централизованные экзамены и ЦТ. В этом плане каких-то перемен не будет. Но глава государства хочет глобально посмотреть на высшее образование, чтобы не было лишних надстроек и бюрократии.

Александр Лукашенко, в частности, коснулся сроков обучения в вузах. Ранее глава государства ставил задачу сократить их за счет изучения в меньшем объеме непрофильных для тех или иных специальностей дисциплин.

"Может, один семестр надо изучать дисциплину, а изучают два-три семестра. А потом все это быстро забываем, - сказал белорусский лидер. - Видим вопросы к преподавательскому составу, видим вопросы к руководству вузов. Я полагаю, через месяц вернемся к этим вопросам, серьезно обсудим их".

По словам Президента, сроки обучения хоть и сократили, но заменили это сокращение системой с бакалавриатом. В Беларуси он представляет собой первую ступень высшего образования, которая обеспечивает фундаментальную подготовку по выбранной специальности и длится 4 года. После окончания бакалавриата выпускник получает диплом бакалавра и может либо начинать работать, либо продолжить обучение на второй ступени высшего образования - в магистратуре. Она необходима, например, тем, кто хочет заниматься научной и педагогической деятельностью, для занятия определенных должностей, а также дальнейшего обучения в аспирантуре.

"Увеличили за счет этого часы и так далее. Вот нам этим путем идти не надо. Надо учиться столько, сколько надо. Если положено в вузе 3,5 или 4 года, значит, 4, но не 6", - подчеркнул глава государства.

"Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования. Система будет, прямо скажу, серьезно подрегулирована и поднастроена, - отметил глава государства. - Надо донастроить. Я обещал, что к образованию мы больше возвращаться не будем, потому что эти реформы уже людям надоели. Мы больше не будем касаться человеческих аспектов, людских, а займемся более глубинными вопросами".

Лукашенко: Нужно трудиться и смотреть на себя, прежде чем критиковать других

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a775fb4-ce12-46d0-ae62-24f572d0a4e8/conversions/563033c3-8f07-4ce4-ac40-70fb5b945383-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a775fb4-ce12-46d0-ae62-24f572d0a4e8/conversions/563033c3-8f07-4ce4-ac40-70fb5b945383-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a775fb4-ce12-46d0-ae62-24f572d0a4e8/conversions/563033c3-8f07-4ce4-ac40-70fb5b945383-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a775fb4-ce12-46d0-ae62-24f572d0a4e8/conversions/563033c3-8f07-4ce4-ac40-70fb5b945383-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каждый из нас в свое время через это проходил. Молодость, амбиции, то самое чувство, когда кажется, что "только ты прав, но не другие". Но хорошо, когда рядом есть те, к чьему мнению можно прислушаться и избежать глобальных ошибок.

Глава государства, говоря о работе системы образования, рассказал, что некоторые педагоги жалуются в TikTok на необходимость посещать учеников на дому или критически отзываются о других аспектах работы. "Я прочитал то, что писали в "тиктоках", "тиктокались" наши преподаватели, учителя. Один написал, а другие реагируют: "Вот, заставляют к ученикам домой ходить, а там алкаши такие-сякие, как туда зайдешь…", - привел один из примеров Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что подобные посещения необходимы в работе учителей. Ведь для того чтобы успешно передавать знания, нужно видеть студента, ученика не только на лекциях и уроках, но и знать, какая ситуация у него дома, знать родителей.

Президент коснулся еще одного вопроса, который зачастую упоминается в разговорах о системе образования, - это заполнение учителями всевозможных документов. "По документам решения приняты все. Поэтому не выдумывайте ничего на местах, - подчеркнул глава государства. - Если вас заставляют делать не то (что предусмотрено по должности - прим. ред.), вот министр образования, глава Администрации (Президента - прим. ред.) - к нему. Никакой бюрократии быть не должно. Все должно быть по-человечески и нормально".

В Год благоустройства Президент коснулся содержания территорий вокруг жилых домов. "Если кто-то не готов окашивать свой участок и 5 метров соседнего, если там старушка… Это не ко мне. Я это не очень понимаю. Я Президент, и мне (если - прим. ред.) надо, обкосят, но я с косой хожу и ничего в этом зазорного не вижу".

"Поэтому, когда будете в TikTok чего-то пописывать, вы помните это: везде нужен труд, - подчеркнул глава государства. - Вы люди трудолюбивые. Во Дворец Независимости два с половиной десятка всего лишь из миллионов попали не просто так, а потому что вы и ваши преподаватели заслужили это".

Фото с Президентом на память

Фото с Президентом на память news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2477911-03da-45c6-bdb7-3218769a3355/conversions/67090daa-a6c1-460a-bde8-2fa56a3c95f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2477911-03da-45c6-bdb7-3218769a3355/conversions/67090daa-a6c1-460a-bde8-2fa56a3c95f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2477911-03da-45c6-bdb7-3218769a3355/conversions/67090daa-a6c1-460a-bde8-2fa56a3c95f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2477911-03da-45c6-bdb7-3218769a3355/conversions/67090daa-a6c1-460a-bde8-2fa56a3c95f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Откройте двери, они хозяева. Пусть походят везде, где им нравится. Посмотрят, особенно молодежь, - предложил Президент. - Да и преподаватели у вас совсем молодые, пытливые люди. Успехов вам!"

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Конечно, ребята посмотрели залы, хоть кто-то во Дворце не впервой, но в такой знаковый день эмоции и впечатления умножены многократно. Словить памятный момент и потом еще долго его проживать и делиться эмоциями.