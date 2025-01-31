Президент направил приветствие участникам Х съезда Федерации профсоюзов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Х съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ваш съезд - поистине масштабный форум, объединяющий белорусов всех профессий и продолжающий лучшие традиции профсоюзного движения. Сегодня Федерация вносит значительный вклад в укрепление суверенной и независимой Беларуси, отстаивает принципы социальной справедливости и равенства в новой модели общественного развития. Решение трудовых споров, помощь в создании надлежащих условий работы, совершенствование законодательства в интересах человека труда обеспечили вам высокое доверие наших людей", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что в объявленной пятилетке качества авторитет Федерации позволит и далее успешно защищать права трудящихся, повышать их качество жизни, сохранять единство и согласие на родной земле.