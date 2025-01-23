Сделано в Беларуси! Президент вручил лучшим из лучших Государственные знаки качества

Всегда держать марку и с гордостью говорить: "Зроблена ў Беларусi". 23 января - поистине знаковый день почти для двух десятков наших производителей. Впервые в истории суверенной страны Президент вручил лучшим из лучших Государственные знаки качества.

Они прошли жесткий отбор. Как заявил на церемонии Александр Лукашенко, качество - наш основной ресурс вместе с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живем в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению.

Начав с решения насущных вопросов "выживания" в начале пути, сейчас Беларусь вышла на траекторию серьезного развития. Стартовавшая пятилетка качества - это не просто высокая планка для всех сфер жизни. Отныне это национальный стиль.

Мощь белорусских гигантов, сила и выносливость наших четырехколесных трудяг, надежность микросхем и машин, экологичность тканей и мебели, натуральный вкус молока, шоколада и хлеба. Детским питанием из Беларуси кормят малышей даже в далекой Африке. Эти бренды пользуются народным спросом и известны на всех континентах.

Достойных товаров в Беларуси хватает. Оттого работа республиканской комиссии и простых потребителей был непростой - как под лупой рассматривали более чем полтысячи продуктов двух сотен производителей. Был жесткий отбор по критериям инновационности, технологичности, безопасности и многим другим. Выбирали лучших, чтобы присудить знак качества (он был утвержден год назад). Этот, казалось бы, лаконичный символ - знак всеобщего признания. Побеждает как всегда сильнейший.

Церемония вручения Государственных знаков качества

23 января во Дворце Независимости представители тех предприятий, о продукции которых с гордостью говорят: "Сделано в Беларуси". На первой в истории суверенной страны церемонии вручения высочайшей награды Александр Лукашенко скажет: "Пусть это станет нашей доброй традицией".

"Цель возрождаемой традиции - создать механизм внутренней конкуренции, при котором сохранить этот почетный знак станет не менее важным и, возможно, даже более трудным, чем получить", - подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что на церемонии присутствуют далеко не все, кто привел свой товар на вершину успеха, причем командного успеха. "Он невозможен без грамотного управления и труда тех, кто создает на предприятии уникальные продукты, - конструкторы и проектировщики, рабочие и технический персонал, сервисные бригады, маркетологи и другие. Словом, этот успех сложен из усилий сотен и тысяч людей. Всем вам - огромнейшее спасибо. Вы действительно герои сегодняшнего дня", - заявил белорусский лидер.

Самосвалы семейства БЕЛАЗ-7513 занимают первое место в рейтинге сильнейших брендов ЕАЭС

Заявка на успех со старта была у наших промышленных грандов. Хотя на заре суверенитета судьба многих из них была под вопросом. Лукашенко настоял - сохранить и развивать. Знак качества из рук Президента получит команда БЕЛАЗа за линейку 130-тонников.

В этом сегменте БЕЛАЗ занимает более 70 % мировых поставок. Вот уж поистине глобальный бестселлер. Со статусом инновационных машин - такие есть на сжиженном природном газе, электро-, роботизированные самосвалы.

Евгений Ераховец, начальник цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей ОАО "БЕЛАЗ":

"Это однозначно надежная техника, это самый комфортабельный автомобиль, это самый энергоэффективный автомобиль, который выпускается на сегодняшний день на конвейерах предприятий. В Микошевичах еще трудится техника серии 7513 и успешно себя зарекомендовала. До этого там трудилась линейка 7558, грузоподъемность от 90 тонн. Расширяется рынок и там. Но, конечно, наш флагман трудится сегодня по всему миру".

Кстати первый свой знак качество БЕЛАЗ получил еще в советское время тогда еще за 30 тонник - малыша по нынешним меркам. Сегодня белорусский великан идет вперед и всем санкциям назло! Политика упора на промышленное развитие приносит стране свои плоды.

Глава БЕЛАЗ: Без промышленности не было бы независимости

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ":

"Если бы мы потеряли собственную промышленность, то в принципе мы бы стали рынком сбыта для стран более развитых в этом плане и рынком труда. Это уже ставило под вопрос независимость нашего государства и интересы граждан, которые здесь проживают. Сохранив собственную промышленность, мы можем себе позволить самостоятельно определять вектор развития нашей страны и работать в интересах наших граждан".

Гендиректор МТЗ рассказал о технике и внешней конъюнктуре

В линейке МТЗ можно выбрать агрегат на любой вкус. Но Госзнак качества заслужил именно этот трудяга, который всегда пашет на совесть. Созданы лучшие условия для управляющего специалиста. Надежно и удобно - рабочая лошадка нашего времени.

Сергей Авраменко, гендиректор ОАО "МТЗ":

"Нам в первую очередь нужно гордиться людьми, которые все это делают. Нельзя снимать со счетов весь тот санкционный прессинг, который присутствует в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом, что неизменно, конечно же, накладывает отпечаток и на кооперационные связи, на стоимость, на логистику. Это те факторы, которые мы идентифицировали, с которыми мы успешно боремся. Да, немало сил на это все дело уходит, тем не менее, есть понимание рисков, есть понимание, как с этими рисками бороться".

Говоря о новых рынках, он отметил, что, безусловно, раньше было проще. "Но не значит, что это в данный момент невозможно. Безусловно, больше ресурс тратится, но, тем не менее, мы свои ниши находим, хотя конкурентная среда кратно возросла", - рассказал Сергей Авраменко.

Соревнование сильнейших и равных

Качество без рекламаций от потребителей. Именно этим отличаются шины для легковушек от известного бобруйского производителя. Проверено на Geely. Впрочем, и другие с охотой используют - почти половина таких шин уходит на экспорт. На этих мазовских шасси с множеством разнообразных надстроек ездят в двух десятках государств.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ":

"Качество белорусской продукции - это уже бренд. Бренд, соответствующий всем мировым стандартам, бренд, соответствующий самым высоким запросам потребителей. И наша задача руководителей - этот уровень держать. Мы вас, Александр Григорьевич, не подведем. В этом я уверен".

Заслуженную награду получил и "Интеграл". Название их микросхемы звучит сложно. Но те, кто в теме, знает, что "Интеграл" делает надежно, надолго и по производительности не уступает конкурентам.

"Микроэлектронная отрасль - достаточно высокотехнологичная, сложная отрасль. Буквально во всем мире десятки стран, кто обладает микроэлектронным производством, в том числе и Республика Беларусь. Конечно, своевременно принятые решения главы государства позволили сохранить коллектив, сохранить все компетенции, а сегодня, как результат, мы достаточно эффективно работаем и динамично развиваемся".

Александр Ковалев, гендиректор ОАО "Белшина":

"Быть высокотехнологичным в первую очередь, т.е. стремиться ко всему новому. Как сказал Президент, создавать инновационную продукцию, которая будет востребована нашими потребителями. Очень жесткая конкуренция, но при всем при этом предприятие работает эффективно, осваиваем страны и дальние дуги".

Лукашенко: Качество белорусских товаров - это вопрос национального суверенитета

Свое место под солнцем белорусским производителям занимать непросто. В мире их нигде не ждут с распростертыми объятиями. Но качество - всегда весомый аргумент в этой борьбе. Кажется, в стране сформулировано золотое правило для всех: делай хорошо и добротно то, что умеешь, опирайся на опыт, не бойся нового и смело двигайся вперед.

"Год качества и нынешняя пятилетка качества - это самая актуальная стратегия развития на данном историческом этапе, наш ответ на вызовы времени, вопрос национального суверенитета", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах - от производства до гражданского общества. И на всех уровнях - от личной профессиональной реализации до укрепления позиции страны в глобальном миропорядке.

"Качество - одновременно и конечный результат, и путь. Это наш основной ресурс наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живем в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению. 30 лет - мирных и созидательных, - констатировал Президент. - Наша страна будет конкурировать в своем производстве всегда, потому что то, что мы производим (даже хорошего, высочайшего качества), вынуждено будет конкурировать с другими государствами, которые производят точно такие продукты".

"Начав с решения насущных вопросов выживания в начале своего пути, мы сейчас вышли на траекторию развития. Развития, я очень надеюсь, серьезного", - отметил глава государства.

По его словам, где-то рывок уже обеспечен, например, по продуктам питания, а где-то сделан задел на будущее - в деревообработке, электротранспорте. "Упор надо делать на то, что мы умеем делать, и то, для чего у нас есть сырье", - убежден Александр Лукашенко.

Президент: Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дали прирост

Как бы ни пытались ставить в палки колеса, отметил Президент, ключевые отрасли экономики растут. ВВП по 2024 году - 104 %. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция уходит в 154 страны. Экспорт на 50 млрд долларов. И полтора десятка новых рынков сбыта! Строим новые объекты, развиваем инфраструктуру, внедряем инновационные технологии в производство.

Никакое влияние извне не должно поколебать заложенные белорусами устои Александр Лукашенко

Объявленная пятилетка качества - очередная планка, и очень высокая, заявил Президент. По его словам, она не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но коснется всех сфер государства и общества.

"Цель - обеспечить новое качество нашей жизни, стремление к которому должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение", - заявил белорусский лидер.

"Итоги Года качества, которые мы сегодня подводим, - это результат десятилетий нашего развития. Поэтому закономерно, что выставка наших достижений "Моя Беларусь" в новом Минском международном выставочном центре стала главным событием минувшего года. Я надеюсь, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне этот выставочный центр станет еще краше", - сказал глава государства.

"Маховик преемственности должен работать так, чтобы никакое влияние извне не смогло поколебать заложенные нами устои", - отметил Александр Лукашенко.

Начав с решения вопросов выживания в начале пути, Беларусь сейчас вышла на траекторию серьезного развития

В современном мире по-другому не выжить. Александр Лукашенко считает, что именно сплав профессионализма и целеустремленности позволяет работать успешно.

Поздравляя первых обладателей Государственного знака качества, Президент сказал: "Каждый из вас знает, что победа досталась не благодаря внезапному везению или попаданию в сиюминутный тренд. Это результат упорного, ответственного труда, настойчивости и преданности делу, дисциплины и стремления быть лучше других и даже лучше себя вчерашних".

"Таких добросовестных производителей, как вы, мы будем всегда поддерживать, - заверил глава государства. - Желаю всем вам новых успехов. Именно они делают государство сильным и процветающим. Только в наших руках будущее, в котором мы хотим и будем жить. От этого никуда не деться, потому что время выбрало нас, и мы, особенно вы, сидящие здесь, как раз соответствуем этому времени".

Президент выразил благодарность всем, чьи профессионализм, талант, целеустремленность позволили достойно выполнить поставленные задачи. "В современном мире иначе не выжить", - заметил он.

Вклад в национальный урожай

Свой вклад в национальный урожай делает, казалось бы, далекий от земли Гомельский завод литья и нормалей. Что бы ни убирали - зерновые или рапс, их жатка заточена так, чтобы выжать максимальный результат.

Олег Шляхто, первый заместитель главного инженера ОАО "Гомельский завод литья и нормалей":

"Наш завод знают много где. И по надежности, и по выпускаемой продукции. Госнаграда обязывает нас двигаться дальше".

На церемонии отметили и производителей, которые делают нашу жизнь комфортнее. Оршанский льнокомбинат получил знак качества за "Поле кветак" - бренд льняного белья, который полюбился белорусам и который раскупают на сувениры туристы. В свое время категоричное президентское "Льну быть!" не позволило загубить отрасль, традиции, и сегодня мы в экологических трендах.

Требование делать товары с высокой добавленной стоимостью подстегнуло деревообработку. Не гнать сырье за рубеж, а делать товары из древесины. И сегодня знаком качества отмечены мебель "Пинскдрев" и ламинат аналогичного гомельского предприятия. Сплоченная работа коллектива позволила выбиться в первые ряды и лидской "Лакокраске".

Глава лидского предприятия: первым быть непросто!

Андрей Гурчин, директор ОАО "Лакокраска":

"Быть первым всегда тяжело. Если мы сегодня остановимся на месте, завтра нас нет, поэтому стремимся создавать новые продукты, развиваться. А тяжело будет всегда. Когда было легко? Каждый год какие-то новые трудности появляются, но мы справляемся".

Со знаком качества

Серьезные шансы на победу были у многих отечественных производителей продовольственных товаров. Что в стране, что в мире - конкуренция у пищевиков всегда высокая. Но заслуженную награду получили любимые народные продукты, за которые покупатель голосует рублем: рогачевская сгущенка (кажется, в вечном споре, какая лучше, поставлена точка), лидская мука, детское питание "Беллакт", сыр "Брест-Литовск", "Мясные подушечки", витебский каравай. Кондитерам пришлось еще и соответствовать авторитетному неймингу - у них знак качества за линейку эксклюзивного горького шоколада "Президент", который не вредит фигуре.

"Нашей стране есть чем гордиться. И нашим людям есть чем гордиться, потому что они свободно могут пойти в магазин и купить белорусскую продукцию. А кто-то ее ждет в подарок раз в год, когда родные приезжают", - отметил гендиректор СОАО "Коммунарка" Сергей Анюховский.

Татьяна Матяш, начальник бюро по системному развитию и разработкам ОАО "Беллакт":

"Если мы не будем производить качественную продукцию, в первую очередь, мы не будем конкурентоспособными, не сможем продавать нашу продукцию во все страны мира практически".

Лукашенко - лауреатам: Вы первые!

Традиционное "Советское шампанское" пока без награды (все впереди), но именно бокал с белорусским игристым символически поднимали в честь лауреатов, а точнее их усилий по качеству.

"Я еще раз поздравляю вас. Вы первые и единственные. И других не будет. К вам будет приковано самое серьезное внимание. Вас кто-то будет поддерживать, хвалить, кто-то будет сильно ругать. Но вы первые, вы на виду, - отметил в завершение церемонии глава государства. - Вы будете героями не только сегодняшнего дня, но, может быть, даже целый год. Мы на вас будем равняться. И на Минской международной выставке для вас будет отведено центральное место".

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что, став первыми, удержать этот уровень будет непросто. "Но я знаю - вы удержитесь. И не просто удержитесь, а создадите новые инновационные продукты, товары, которые будут конкурировать на международных рынках. И мне никогда не будет за вас стыдно, представляя и продавая ваши товары в других государствах", - уверен Президент.

Пятилетка качества - это стратегия на укрепление Беларуси

Александр Островский, гендиректор ОАО "Лидахлебопродукт":

"Благодаря главе государства мы посещаем многие выставки за пределами нашей республики, отмечаем, что в последнее время именно Республика Беларусь сама является брендом. И где бы мы ни были, всегда Беларусь ассоциируется с понятиями "надежность", "стабильность" и "качество". Пятилетка качества, которая сейчас начинается, это прежде всего пятилетка укрепления позиции нашего государства на мировой арене, на международных рынках. Поэтому мы экспортно ориентированное государство, для нас это действительно приоритет".

По словам гендиректора ОАО "Савушкин продукт" Александра Савчица, самый главный секрет успеха - это уважение к покупателю. "А уважение к покупателю, это качество, качество и еще раз качество продукции, - отметил он. - Сегодня покупатель очень избирательный. За 27 лет, как я генеральный директор, мы ни разу не падали ниже уровня прошлого года. Мы все время растем. Значит, люди нам доверяют, а мы стараемся их не подводить. Поэтому весь секрет, еще раз говорю, в отношении к людям, покупателям, коллективу. И это дает свои результаты".

Качество и продукция, которыми мы гордимся!