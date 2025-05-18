Зачем в Минск приезжали словаки, какие планы у Президента с Вьетнамом и Зимбабве

Развивать сотрудничество интенсивно и эффективно Минск будет и с Азией, и с Африкой. На неделе прошли сразу два визита на высшем уровне. Это позволило выйти на новые договоренности с Ханоем и Хараре. Принцип один - взаимовыгодное сотрудничество.

Новые договоренности достигнуты и с новым азиатским тигром Вьетнамом, и с нашими партнерами в Зимбабве. То есть продвигаемся на дальней дуге. А с главным союзником будем укреплять оборону.

В кулуарах больших политических событий шла речь не только об отношениях на двусторонних треках. Всю неделю в медиа и не только обсуждали возобновление переговоров по Украине. Каковы шансы на мир? Узнали взгляд из Минска. Эксклюзивы и неожиданные кадры прошедших встреч смотрите в рубрике "Время Первого".

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Визит на высшем уровне - это всегда красиво, торжественно и ответственно.Настраиваются и готовятся не только делегации, рота почетного караула, но и дипломаты. Новый глава госпротокола белорусского МИД предельно сосредоточен.

То Лам у нас бывал, но в качестве лидера страны впервые. Истории дружбы Минска и Ханоя не одно десятилетие. Этот визит - инициатива вьетнамской стороны.

Вьетнам считают новым азиатским тигром. Это одна из самых быстрорастущих экономик в АСЕАН. Эксперты называют это "возвращением славы" 100-миллионной стране и перспективному для нас рынку в регионе Юго-Восточной Азии.Сам Ханой видит Беларусь в 20-е стратегических стран. Для успешных переговоров работает и главное правило переводчиков первых лиц.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Мы хотим поставлять туда нашу продукцию, машины, машинокомплекты для производства конечных товаров во Вьетнаме. Как конечный результат, это экспорт уже произведенной во Вьетнаме продукции в третьи государства. Поэтому, невзирая не на какие сложности, главное, если есть интерес с двух сторон, то результат будет достигнут".

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Торжественная церемония прошла сразу после подписания совместных документов. Выше признания для иностранца в Беларуси быть не может. Журналисты для себя отметили, как внимательно Александр Лукашенко поправил награду.

И если орден увидели все, то вот обмен подарками между главами Беларуси и Вьетнама только журналисты. В этом моменте не только дань протоколу, но и много личного отношения.

Александра Лукашенко ждут в Ханое с ответным визитом. Свет на международные планы с Вьетнамом и не только пролил министр иностранных дел.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Президент достаточно давно был во Вьетнаме последний раз.Я думаю, что в повестке дня конкретно он встанет тогда, когда мы по итогам всех договоренностей, решений, которые состоятся в рамках визита генерального секретаря Компартии, отработаем нашу дорожную карту, которая будет предусматривать уже конкретные действия по реализации этих договоренностей и подготовку соответствующих проектов торгово-экономического сотрудничества. И когда мы уже выйдем на эту конкретику, то будет самое время для визита Президента".

"Повестка у нас достаточно серьезная будет в ближайшее время. Одно из самых серьезных мероприятий пройдет в конце июня - заседание Высшего Евразийского экономического совета. Туда приедут все представители, руководители стран, которые в него входят.Кроме того, туда, мы надеемся, приедет еще ряд руководителей государств, которые сегодня выстраивают свои отношения системно с нашим союзом", - отметил Максим Рыженков.

В кулуарах белорусско-африканских переговоров было шумно. Но активные дискуссии - не препятствие для журналистов в охоте за эксклюзивами.

Амон Мурвира, министр иностранных дел Зимбабве:

"У президентов Лукашенко и Мнангагвы прекрасные личные отношения, это транслируется в прекрасные национальные отношения. Мы используем это, чтобы строить наши страны вместе. Меня впечатляют ваше дружелюбие и подход".

Эммерсон Мнангагва на встречу с Лукашенко приехал вдохновленный, ведь в этот раз удалось побывать в Беловежской пуще. Сотрудничество с Хараре - новый стандарт в работе с Африканским континентом. Механизация сельского хозяйства Зимбабве позволила обеспечить продовольственную безопасность этой страны. Сбор пшеницы вырос втрое.

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Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом. Это очень важное направление - работа с территории Зимбабве на другие страны. Другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива".

Под африканским солнцем можно снимать не один урожай в год. В Беларуси даже нынешний май "лютует".

"Определенные повреждения посевов есть, но мы готовы часть посевов пересеять теми культурами, которые нам позволят дать больше урожая, чем мы планируем.Большой катастрофы нет", - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов.

В общем технологии в помощь себе и партнерам. Модернизация молочки, производство техники, добыча ресурсов, организация медицины - все это в списке дел Беларуси и Зимбабве.Дорожная карта расписана на 5 лет.

"Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование, чтобы решить проблему оказания медицинской помощи детишкам, женщинам и всему населению Зимбабве", - сказал глава государства.

Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

"У Зимбабве уникальная позиция, которая позволяет стране стать своеобразным хабом, с помощью которого белорусские продукты могут быть реализованы в более широком регионе.Также мы будем фокусироваться на достижении взаимного понимания по различным международным вопросам. И мы продолжим осуждать ограничительные меры, санкции, которые приносят лишь вред и препятствуют реализации Целей устойчивого развития".

"Санкции вносят определенные сложности, но это и возможность реализации совместных проектов Беларуси и Зимбабве. Здесь необходимо находить определенные точки роста. Они обозначены сегодня главами государств. Все соглашения нацелены на дальнейшее увеличение торгового оборота", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Провожать Мнангагву (и это говорящий жест в политике) Президент приехал лично. После Александр Лукашенко переговорил с министрами. Договоренности президентов должны быть воплощены в жизнь. Эффект от дальней дуги должен чувствоваться.

В кулуарах визитов обсуждали и международную "злобу дня". Возобновление переговоров - реальный шанс на мир в Украине?

"Все, конечно, будет зависеть не совсем от них, а от того, как европейцы подскажут, как надо действовать. К сожалению, Украина сегодня показывает, что самостоятельно ничего не решает", - отметил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Сложно сделать прогноз за людей, которые мыслят немножко другими критериями. Сегодня к власти пришли люди с другим порядком мыслей в голове, к сожалению. Они не понимают до конца, к чему это может привести в конечном итоге. Думаю, что все-таки прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать и способствовать достижению мирных переговоров", - выразил надежду Александр Вольфович.

Но вопрос "все-таки будут мириться или вооружаться?" висел в воздухе после новости о том, что ЕС выделит Киеву из замороженных активов России почти 2 млрд евро на боеприпасы, ракеты и беспилотники.

"Президент в своем выступлении сказал укреплять обороноспособность и готовность наших вооружений. Вот так мы и будем реагировать. Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружения. Будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя", - заметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Минск и Москва регулярно сверяют союзные планы и оборонную политику. На осень намечены совместные учения "Запад-2025".

"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным - прим. ред.) мы обсуждали этот вопрос", - сказал Президент.

Набор копий советских боевых наград привез Белоусов Лукашенко. Он уже выставлен на обозрение во Дворце Независимости.Там был замечен и подарок от Путина в честь 80-летия Победы.

С необычным презентом на неделе прибыли и гости из Словакии. Официальная делегация района Спишска-Нова-Вес. В этом году присутствовали на параде, привезли в храм Всех Святых землю с мест захоронения советских воинов. Хотели сами передать вышитый портрет, сделанный их местным умельцем. В этой технике сделали для Фицо и Лукашенко.