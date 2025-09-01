3.69 BYN
Белорусу грозит конфискация грузовика за контрабанду 10 ноутбуков
Автор:Редакция news.by
Конфискация грузовика грозит 37-летнему белорусу за контрабанду 10 ноутбуков. Незадекларированный товар на сумму более 200 тыс. рублей обнаружили таможенники. Портативные компьютеры были спрятаны под обшивкой - в ящиках для багажа и инструментов "Мерседеса", который въезжал из Литвы в Беларусь. Сканограмма фуры в пункте пропуска "Каменный Лог" и выявила тайный груз.