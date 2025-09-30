Люминесцентная лампа убила жителя Минска

Люминесцентная лампа оборвала жизнь жителя Минска. Страшная трагедия, будто написанная сценаристом фильмов ужаса, произошла в конце июля. Женщина, забеспокоившись, что ее муж не отвечает на звонки, решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила его без признаков жизни в луже крови.