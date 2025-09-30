3.64 BYN
Люминесцентная лампа убила жителя Минска
Автор:Редакция news.by
Люминесцентная лампа оборвала жизнь жителя Минска. Страшная трагедия, будто написанная сценаристом фильмов ужаса, произошла в конце июля. Женщина, забеспокоившись, что ее муж не отвечает на звонки, решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила его без признаков жизни в луже крови.
При проведении исследования экспертом было установлено наличие на теле мужчины ранения шеи, осложнившегося наружным и внутренним кровотечением. В результате серьезных ран пострадавший потерял много крови и умер. Как выяснилось, мужчина решил помочь супруге в сборке мебели в офисе, однако, люминесцентная лампа, упав сверху, повредила ему артерию.