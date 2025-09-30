Киев и НАТО настроены на эскалацию - эксперты обратили внимание на некоторые признаки

Еще одной целью является план европейских стран, которые пытаются затормозить сближение Беларуси и Соединенных Штатов. Мнение экспертов.

Богодель: Европа - внешний куратор провокаций

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Что касается провокаций с диверсионно-разведными группами, которые готовят Украина. Насколько это вообще реально? Я думаю, на сегодняшний день абсолютно ничего исключать нельзя. Однако одна Украина вряд ли на подобное решится. Ей нужны далекоидущие планы".

"Во-вторых, если подобное все-таки готовится или, не дай бог, произойдет, значит, есть какой-то общий сценарий, - уверен Андрей Богодель. - Сценарий, который вписывается и в закрытые границы, и в шпиономанию, и в блуждающие по Европе дроны, и подозрительные танкеры в Балтийском и Северных морях. Сценарий, по которому работают на сегодняшний день абсолютно все участники. Круг этих участников определить несложно. На ком шапка горит, видно издалека. Это, в принципе, те, кто спит и видит, как нанести России стратегическое поражение - британцы, французы, немцы. Это основные заинтересанты, основные бенефициары. Но они марать руки, скорее всего, не будут. Но будут зато всесторонне обеспечивать, причем шумно и громко и на всех уровнях сразу, включая Совбез, Генассамблею ООН. Исполнители все те же. Украинцы, прибалты, поляки, прочие чехи с румынами".

Манойло: Цель провокации Киева - затормозить снятие санкций

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):