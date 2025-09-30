3.64 BYN
Киев и НАТО настроены на эскалацию - эксперты обратили внимание на некоторые признаки
Еще одной целью является план европейских стран, которые пытаются затормозить сближение Беларуси и Соединенных Штатов. Мнение экспертов.
Богодель: Европа - внешний куратор провокаций
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
"Что касается провокаций с диверсионно-разведными группами, которые готовят Украина. Насколько это вообще реально? Я думаю, на сегодняшний день абсолютно ничего исключать нельзя. Однако одна Украина вряд ли на подобное решится. Ей нужны далекоидущие планы".
"Во-вторых, если подобное все-таки готовится или, не дай бог, произойдет, значит, есть какой-то общий сценарий, - уверен Андрей Богодель. - Сценарий, который вписывается и в закрытые границы, и в шпиономанию, и в блуждающие по Европе дроны, и подозрительные танкеры в Балтийском и Северных морях. Сценарий, по которому работают на сегодняшний день абсолютно все участники. Круг этих участников определить несложно. На ком шапка горит, видно издалека. Это, в принципе, те, кто спит и видит, как нанести России стратегическое поражение - британцы, французы, немцы. Это основные заинтересанты, основные бенефициары. Но они марать руки, скорее всего, не будут. Но будут зато всесторонне обеспечивать, причем шумно и громко и на всех уровнях сразу, включая Совбез, Генассамблею ООН. Исполнители все те же. Украинцы, прибалты, поляки, прочие чехи с румынами".
Манойло: Цель провокации Киева - затормозить снятие санкций
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Конечная цель этой провокации - максимально затормозить, а может быть и заблокировать процесс снятия Соединенными Штатами Америки санкций с Республики Беларусь. Потому что в последнее время на волне переговоров и Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки в Анкоридже на Аляске, и на волне переговоров лидера Республики Беларусь с лидером Соединенных Штатов Америки наметилось некое потепление в отношениях между Беларусью и США. Это потепление неизбежно ведет к снятию санкций, тем более, что с "Белавиа", например, американские санкции уже сняты. Этот процесс не нравится европейцам, очень не нравится, разумеется, Украине, и в этом отношении провокация, в которой в составе диверсионно-разведывательной группы якобы будут как российские военнослужащие, так и белорусские. Этнических белорусов для этого они могут взять из так называемого полка имени Калиновского, экстремистской террористической организации, запрещенной как в России, так и в Беларуси. То это может притормозить процесс снятия санкций и процесс восстановления отношений между Беларусью и Соединенными Штатами".