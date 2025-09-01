Минчанка планировала купить сыну квартиру, но все деньги отдала мошенникам

Планировала купить сыну квартиру, но все деньги отдала мошенникам. 44-летняя минчанка лишилась всех накоплений после того, как решила приумножить сбережения на инвестиционной платформе. В социальной сети женщина наткнулась на рекламу успешных инвестпроектов и оставила свой номер на сайте. Практически сразу ей позвонил менеджер, который рассказал, как быстро приумножить капитал.