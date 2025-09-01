3.69 BYN
Мужчина забрал оставленные без присмотра сапборды и жилеты - теперь ему грозит уголовное дело
Автор:Редакция news.by
Мужчина забрал оставленные без присмотра сапборды и жилеты - теперь ему грозит уголовное дело
Правоохранители в Гродно нашли мужчину, который забрал чужие сапборды. Инцидент произошел на озере Юбилейном.
Известно, что днем один из местных предпринимателей оказывал услуги по предоставлению инвентаря в аренду, на ночь сапы оставлял у водоема. Это заметил местный житель и решил, видимо, не упускать, как ему показалось, удачную возможность. Ночью 47-летний мужчина пошел на дело: он забрал 3 сапборда и жилеты к ним, спрятал все у себя в гараже. Заметив пропажу, владелец имущества обратился в милицию.
Стражи порядка оперативно вышли на подозреваемого. Последний сообщил, что сам является любителем такого отдыха на воде, поэтому забрал оставленное без присмотра имущество. Возбуждено уголовное дело.