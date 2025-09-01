Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Мужчина забрал оставленные без присмотра сапборды и жилеты - теперь ему грозит уголовное дело

Правоохранители в Гродно нашли мужчину, который забрал чужие сапборды. Инцидент произошел на озере Юбилейном.

Известно, что днем один из местных предпринимателей оказывал услуги по предоставлению инвентаря в аренду, на ночь сапы оставлял у водоема. Это заметил местный житель и решил, видимо, не упускать, как ему показалось, удачную возможность. Ночью 47-летний мужчина пошел на дело: он забрал 3 сапборда и жилеты к ним, спрятал все у себя в гараже. Заметив пропажу, владелец имущества обратился в милицию.

Стражи порядка оперативно вышли на подозреваемого. Последний сообщил, что сам является любителем такого отдыха на воде, поэтому забрал оставленное без присмотра имущество. Возбуждено уголовное дело.

