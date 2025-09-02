Очередную многоступенчатую схему попытались провернуть телефонные аферисты

Аферисты внушили пенсионерке, что она поможет разоблачить сотрудников финансового учреждения, которые от ее имени спонсируют незаконные организации за рубежом. Таким образом женщина еще и свое доброе имя очистит. Изъятые у курьера деньги вернут потерпевшей. А вот самому мужчине придется ответить перед законом.