Очередную многоступенчатую схему попытались провернуть телефонные аферисты. Столичные сыщики задержали 33-летнего минчанина, он стал участником обмана. Накануне мужчине позвонил родственник с нестандартной просьбой.

Аферисты внушили пенсионерке, что она поможет разоблачить сотрудников финансового учреждения, которые от ее имени спонсируют незаконные организации за рубежом. Таким образом женщина еще и свое доброе имя очистит. Изъятые у курьера деньги вернут потерпевшей. А вот самому мужчине придется ответить перед законом.

