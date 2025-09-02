3.69 BYN
Очередную многоступенчатую схему попытались провернуть телефонные аферисты
Автор:Редакция news.by
Очередную многоступенчатую схему попытались провернуть телефонные аферисты. Столичные сыщики задержали 33-летнего минчанина, он стал участником обмана. Накануне мужчине позвонил родственник с нестандартной просьбой.
Аферисты внушили пенсионерке, что она поможет разоблачить сотрудников финансового учреждения, которые от ее имени спонсируют незаконные организации за рубежом. Таким образом женщина еще и свое доброе имя очистит. Изъятые у курьера деньги вернут потерпевшей. А вот самому мужчине придется ответить перед законом.