Пресечена коррупционная схема. За взятки задержаны 18 человек
Автор:Редакция news.by
Оперативники БЭП Гомельского региона пресекли коррупционную схему в сфере поставки смазочных материалов в сельскохозяйственные, лесозаготовительные и дорожно-строительные предприятия. За взятки задержаны 18 человек, сообщили в МВД.