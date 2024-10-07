Сдать оружие добровольно и без последствий - МВД проводит акцию "Арсенал"

Правоохранители проверят условия хранения зарегистрированных у граждан пистолетов, ружей и проинформируют о мерах безопасности при обращении с ними. Также усилия милиционеров будут направлены на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси