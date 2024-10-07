3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Сдать оружие добровольно и без последствий - МВД проводит акцию "Арсенал"
Сдать оружие без последствий призывают в милиции. Стартовала кампания "Арсенал".
Как сообщили в МВД, с начала 2024 года из оборота изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия и 43 тыс. боеприпасов различного калибра.
Напомним, что от уголовной и административной ответственности освобождает добровольная сдача оружия и боеприпасов.
Правоохранители проверят условия хранения зарегистрированных у граждан пистолетов, ружей и проинформируют о мерах безопасности при обращении с ними. Также усилия милиционеров будут направлены на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Также будет проведена разъяснительная работы с населением о добровольной сдаче оружия.