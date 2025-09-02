СК поделился подробностями расследования дела об убийстве дачника в Гомельском районе. 45-летний житель областного центра сначала считался пропавшим без вести. По данным следствия, 6 апреля мужчина поехал на дачу в деревню Романовичи. Там зашел в гости к местному жителю, где встретил еще одного товарища, 77-летнего дачника из Гомеля. Вместе приятели выпили, а после пенсионер отправился к себе. В это время 45-летний мужчина раздобыл самогон и пошел вслед за ним. И вновь застолье, которое вскоре переросло в конфликт. В порыве гнева пенсионер нанес оппоненту не менее 34 ударов ножами, руками, ногами, табуретами по различным частям тела. Мужчина скончался от острой кровопотери.