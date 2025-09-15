3.63 BYN
В Беларуси появились так называемые домофонные мошенники
Автор:Редакция news.by
Дверь никому не открывать, как нас учили с детства, но еще и не разглашать паспортные данные. Об этом предупреждают в милиции. В Беларуси появились так называемые домофонные мошенники. Неизвестные звонят в дверь и под видом смены кода просят паспортные данные. Когда получают - работает старая их схема. Жертвам звонят неизвестные под видом правоохранителей и сообщают о совершении незаконных финансовых операций и о том, что возможно стать фигурантом уголовного дела. Чтобы избежать этого, люди соглашаются на все просьбы аферистов. Подробности в видео.