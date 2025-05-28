Почти 300 потерпевших инвесторов и ущерб более 1 млн. долларов. В Беларуси пресечена масштабная афера на рынке ценных бумаг.

На протяжении 5 лет минская компания выпускала валютные облигации. По документам общество с ограниченной ответственностью занималось сдачей недвижимости в аренду и обещала щедрые бонусы за инвестиции. Однако по истечению срока руководитель компании не стал производить выплаты, реорганизовав компанию. Сейчас фирма находится в стадии ликвидации.

Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".