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В Беларуси пресечена масштабная афера на рынке ценных бумаг
Почти 300 потерпевших инвесторов и ущерб более 1 млн. долларов. В Беларуси пресечена масштабная афера на рынке ценных бумаг.
На протяжении 5 лет минская компания выпускала валютные облигации. По документам общество с ограниченной ответственностью занималось сдачей недвижимости в аренду и обещала щедрые бонусы за инвестиции. Однако по истечению срока руководитель компании не стал производить выплаты, реорганизовав компанию. Сейчас фирма находится в стадии ликвидации.
Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
На что руководитель компании тратил деньги, есть ли вероятность у обманутых инвесторов вернуть сбережения, об этом расскажем в пятницу, 30 мая, в нашей итоговой программе.