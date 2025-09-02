Семейная реликвия признана оружием. В Минске правоохранители изъяли у семьи ружье XIX века. Со слов хозяйки квартиры, экспонат являлся предметом, который передавали по наследству (ружье досталось покойному супругу от его отца в качестве подарка еще 60 лет назад). Все это время оно хранилось дома. О том, что раритет пригоден для стрельбы, домочадцы не догадывались. Экспонат пришлось отправить на баллистическую экспертизу.