В Минске правоохранители изъяли у семьи ружье XIX века
Семейная реликвия признана оружием. В Минске правоохранители изъяли у семьи ружье XIX века. Со слов хозяйки квартиры, экспонат являлся предметом, который передавали по наследству (ружье досталось покойному супругу от его отца в качестве подарка еще 60 лет назад). Все это время оно хранилось дома. О том, что раритет пригоден для стрельбы, домочадцы не догадывались. Экспонат пришлось отправить на баллистическую экспертизу.
Мария Чех, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления ГКСЭ по Минску:
"В результате проведенных исследований эксперт пришел к выводу, что конструктивная особенность предоставленного ружья, характер обработки поверхности его частей, механизмов и деталей, а также наличие на них маркировочных обозначений клеем говорят о том, что данное ружье изготовлено заводским способом и является охотничьим двуствольным ружьем системы Дрейзе".