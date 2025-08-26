В Минске в отношении пяти выпускников вуза возбуждены уголовные дела

Заместитель прокурора Московского района г. Минска возбудил уголовные дела частного обвинения в отношении пяти выпускников одного из высших учебных заведений столицы. Им инкриминировано причинение имущественного ущерба без признаков хищения по ч.1 ст.216 УК. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно материалам уголовных дел, в разное время с 2019 по 2022 год пять выпускников одного из вузов столицы при пособничестве других лиц предоставили в учреждение образования заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности.

Таким образом они планировали избежать прохождения срока обязательной работы по распределению, установленного Кодексом об образовании, а в случае неотработки - возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных государством на их подготовку.

Действия молодых людей повлекли причинение ущерба в общей сумме более 20 тыс. рублей.