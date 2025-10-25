В Могилеве автомобиль уехал без водителя

В Могилеве произошел, казалось бы, небольшой инцидент, который мог перерасти в целую трагедию - автомобиль уехал без водителя и проделал внушительный путь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

По информации УВД, 21-летний водитель оставил свой Renault у края проезжей части и ушел в магазин. Машина самопроизвольно покатилась. Вернувшись, владелец не обнаружил свое авто и вскоре заметил его на противоположной стороне дороги.

Как оказалось, автомобиль проехал через всю проезжую часть, преодолев разделительную полосу, выехал на встречную и, прокатившись по тротуару, остановился благодаря кустарнику.

"В данном случае хорошо, что никто не пострадал", - подчеркнули в УВД.