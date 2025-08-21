В порту Окинавы на десантном корабле "Новый Орлеан" вспыхнул пожар

Сильный пожар, который вспыхнул на американском десантном корабле "Новый Орлеан" в порту японской Окинавы, удалось потушить. Военные сообщают о двоих пострадавших.

Пожар начался еще утром в среду, 20 августа, и справиться с ним не получалось более 12 часов. На борьбу с огнем была мобилизована вся команда: общее количество моряков, которые могли находиться на судне, превышает 800 человек.