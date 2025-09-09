Число погибших в результате протестов в Непале увеличилось до 22

Из-за антиправительственных протестов в Непале мертвыми нашли 22 человека. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание India Today.

Согласно последним данным, во время протестов против блокировки соцсетей в Непале всего пострадали более 500 человек. По информации телеканала India Today, нападению также подверглись бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба и действующий глава МИД Арзу Рана Деуба.

Известно, что протестующие в Непале захватили здание парламента в Катманду и подожгли его. Кроме того, СМИ сообщили о поджоге демонстрантами здания Верховного суда, резиденций президента, премьер-министра, членов правительства и других политиков.

После того, как резиденции политиков страны подверглись вандализму и поджогам, было принято решение об эвакуации правительственных чиновников. Они эвакуируются на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду, приостановивший свою работу для гражданских рейсов.

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что уходит в отставку в связи с чрезвычайной ситуацией в стране в целях конституционного урегулирования политического кризиса. По данным агентства Reuters президент страны Рам Чандра Паудел принял отставку главы правительства и начал процедуру выбора нового кандидата на этот пост.

Массовые протесты в Непале начались 8 сентября после запрета властями деятельности крупных соцсетей, вовремя не зарегистрировавшихся в министерстве связи и информационных технологий.

Неограниченный комендантский час ввели на всей территории столицы Непала Катманду, он вступил в силу утром 9 сентября. Индия в этот же день ввела на границе с Непалом режим повышенной готовности из-за захлестнувших соседнюю страну массовых акций протеста.