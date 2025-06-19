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В Техасе ракета StarShip взорвалась на испытательном стенде
Автор:Редакция news.by
На космодроме в Техасе испытание ракеты StarShip закончилось аварией. Она взорвалась прямо на стенде.
StarShip от компании Илона Маска SpaceX - главная надежда американской космонавтики. Именно это судно высокой грузоподъемности должно участвовать в реализации лунных миссий и освоении других планет.
Отправка ракет на Луну не раз откладывалась, и нынешняя авария наверняка затормозит процесс.