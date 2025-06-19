В Техасе ракета StarShip взорвалась на испытательном стенде

На космодроме в Техасе испытание ракеты StarShip закончилось аварией. Она взорвалась прямо на стенде.

StarShip от компании Илона Маска SpaceX - главная надежда американской космонавтики. Именно это судно высокой грузоподъемности должно участвовать в реализации лунных миссий и освоении других планет.