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В Техасе ракета StarShip взорвалась на испытательном стенде

На космодроме в Техасе испытание ракеты StarShip закончилось аварией. Она взорвалась прямо на стенде.

StarShip от компании Илона Маска SpaceX - главная надежда американской космонавтики. Именно это судно высокой грузоподъемности должно участвовать в реализации лунных миссий и освоении других планет.

Отправка ракет на Луну не раз откладывалась, и нынешняя авария наверняка затормозит процесс.

США