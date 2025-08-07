3.69 BYN
Женщина выманила обманом телефон, по дороге в ломбард уронила его и сдала за 10 рублей
Всего 10 рублей выручила за похищенный мобильный телефон дама, ступившая на криминальный путь. Она подозревается в мошенничестве.
Женщина подошла к компании мужчин и попросила телефон позвонить. Чтобы не вызывать подозрений, она села рядом на скамейку и действительно кому-то позвонила, однако после разговора не стала отдавать смартфон. Вместо этого она поддержала беседу мужчин и незаметно положила чужой гаджет себе в карман. Хозяин техники этого не заметил и вскоре ушел, забыв про мобильник.
Тогда женщина направилась в ломбард, чтобы поскорее избавиться от похищенного телефона. Однако по дороге она уронила его и разбила экран. В итоге ей ничего другого не оставалось, как сдать смартфон на запчасти, выручив в результате своей сложной схемы всего 10 рублей.