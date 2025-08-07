Женщина выманила обманом телефон, по дороге в ломбард уронила его и сдала за 10 рублей

Всего 10 рублей выручила за похищенный мобильный телефон дама, ступившая на криминальный путь. Она подозревается в мошенничестве.

Женщина подошла к компании мужчин и попросила телефон позвонить. Чтобы не вызывать подозрений, она села рядом на скамейку и действительно кому-то позвонила, однако после разговора не стала отдавать смартфон. Вместо этого она поддержала беседу мужчин и незаметно положила чужой гаджет себе в карман. Хозяин техники этого не заметил и вскоре ушел, забыв про мобильник.