11 сентября хоккейное минское "Динамо" встретится с "Нефтехимиком"
Автор:Редакция news.by
"Динамо-Минск" продолжает выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ и уже 11 сентября сыграет с "Нефтехимиком".
"Зубры" в отличном настроении - на старте розыгрыша они всухую обыграли московский "Спартак" со счетом 3:0, показав мощную игру в обороне, и были убедительны в атаке.
Команда набирает форму и решительно настроена продолжить победную серию, но на пути непростой соперник - "Нефтехимик". Дружина традиционно сильна дома, умеет навязывать борьбу и заставляет соперника ошибаться.
Стартовое вбрасывание в 19:30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".