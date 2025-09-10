11 сентября хоккейное минское "Динамо" встретится с "Нефтехимиком"

"Динамо-Минск" продолжает выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ и уже 11 сентября сыграет с "Нефтехимиком".

"Зубры" в отличном настроении - на старте розыгрыша они всухую обыграли московский "Спартак" со счетом 3:0, показав мощную игру в обороне, и были убедительны в атаке.

Команда набирает форму и решительно настроена продолжить победную серию, но на пути непростой соперник - "Нефтехимик". Дружина традиционно сильна дома, умеет навязывать борьбу и заставляет соперника ошибаться.