24 октября состоится матч минского "Динамо" и "Шанхайских драконов"
Автор:Редакция news.by
Столичное "Динамо" после небольшого выездного турне возвращается на "Минск-Арену" матчем против "Шанхайских драконов".
Почти две недели назад коллективы дважды встречались в Санкт-Петербурге и оба раза победа была на стороне "драконов".
Смогут ли подопечные Дмитрия Квартального взять реванш? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание начнется в 19:10.
Отметим, "зубры" идут на пятой позиции Западной конференции. Соперник разместился на строчке выше. У коллективов 21 и 22 очка соответственно.