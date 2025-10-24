24 октября состоится матч минского "Динамо" и "Шанхайских драконов"

Столичное "Динамо" после небольшого выездного турне возвращается на "Минск-Арену" матчем против "Шанхайских драконов".

Почти две недели назад коллективы дважды встречались в Санкт-Петербурге и оба раза победа была на стороне "драконов".

Смогут ли подопечные Дмитрия Квартального взять реванш? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание начнется в 19:10.