7:0 - хоккеисты "Динамо" разгромили ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" вновь захватили лидерство в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против московского ЦСКА, пишет БЕЛТА.

Пятый поединок серии состоялся на "Минск-Арене". В стартовой трети динамовцы сполна отыгрались за невезение в реализации моментов, которое преследовало их в московском матче два дня назад. "Зубры" вышли вперед уже на второй минуте: Даниил Липский вывел на бросок Егора Борикова, которому оставалось только попасть в опустевший угол. В середине игрового отрезка шайбу в ворота "армейцев" отправил Сэм Энас, пропустивший два предыдущих матча из-за повреждения. Еще через минуту Крис Тирни прорвался сквозь кордон защитников, стянул на себя голкипера и выложил пас на Борикова, который вновь не промахнулся перед пустыми воротами.

После этого вратарь гостей Иван Просветов уступил место сменщику Павлу Хомченко, но дублер продержался "сухим" недолго: перед уходом на перерыв точный бросок удался Робу Хэмилтону - 4:0. Во втором периоде "зубры" продолжили резвиться: дубль оформил Роман Горбунов, а между двумя шайбами форварда уместился гол в исполнении капитана Андрея Стася, который побил рекорд "Динамо" по числу игр за клуб в КХЛ (449). В заключительной трети цифры на табло не изменились - в итоге разгромные 7:0, голкипер хозяев Василий Демченко совершил 23 сейва. Эта виктория стала для минчан самой крупной за все время участия в плей-офф лиги.