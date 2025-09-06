Арина Соболенко стала победительницей US Open

Для 27-летней Арины Соболенко это был третий подряд финал US Open - в 2023 году она уступила титул американке Кори Гауфф, а год назад обыграла американку Джессику Пегулу - 7:5, 7:5. Теперь в активе белоруски четыре победы на турнирах серии "Большого шлема" - по два на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025), всего у нее 21 виктория на турнирах под эгидой WTA.