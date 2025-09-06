3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Арина Соболенко стала победительницей US Open
Белорусская теннисистка, первая ракетка планеты Арина Соболенко второй раз подряд победила на открытом чемпионате США, пишет БЕЛТА.
В решающем поединке Соболенко обыграла в двух сетах представительницу США Аманду Анисимову, которая занимает девятое место в мировом рейтинге, - 6:3, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Для 27-летней Арины Соболенко это был третий подряд финал US Open - в 2023 году она уступила титул американке Кори Гауфф, а год назад обыграла американку Джессику Пегулу - 7:5, 7:5. Теперь в активе белоруски четыре победы на турнирах серии "Большого шлема" - по два на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025), всего у нее 21 виктория на турнирах под эгидой WTA.
На пути к финалу нынешнего турнира Арина Соболенко победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108-й номер мирового рейтинга), россиянку Полину Кудерметову (67), канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (30), представительницу Испании Кристину Букшу (95), чешку Маркету Вондроушову (60) и Джессику Пегулу (4).
В финале мужского турнира действующий чемпион итальянский теннисист Янник Синнер (1) встретится с испанцем Карлосом Алькарасом (2). В прошлом году Янник Синнер обыграл в финальном матче американца Тейлора Фрица - 6:3, 6:4, 7:5.
Общий призовой фонд 145-го US Open составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 5 млн долларов и по 2000 рейтинговых очков.