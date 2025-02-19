Белорусская школа фристайла: какая она и что приносит на состязаниях

Фристайл - один из самых успешных зимних видов спорта для Беларуси на данный момент, который приносит медали.

У нас 4 олимпийских чемпиона, а всего 8 наград. Есть чемпионы мира, обладатели Малого и даже Большого хрустальных глобусов. Последний, кстати, дается за победу в общем зачете среди всех дисциплин фристайла. Понятно, что наша школа в этом виде спорта на мировой арене была на ведущих ролях.

3 года назад белорусские лыжные акробаты, точно так же, как и российские, были отстранены от участия в международных стартах. Практически сразу же возник новый турнир - Кубок чемпионов. Название оправдано, ведь за медали состязания борются в том числе титулованные спортсмены. Кубок чемпионов включает в себя две дисциплины - командный турнир и индивидуальное состязание.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72f8fbc0-14f6-46df-bea3-75b5eb519290/conversions/e093e696-a144-4ff0-8cd2-688905c91937-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72f8fbc0-14f6-46df-bea3-75b5eb519290/conversions/e093e696-a144-4ff0-8cd2-688905c91937-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72f8fbc0-14f6-46df-bea3-75b5eb519290/conversions/e093e696-a144-4ff0-8cd2-688905c91937-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72f8fbc0-14f6-46df-bea3-75b5eb519290/conversions/e093e696-a144-4ff0-8cd2-688905c91937-xl-___webp_1920.webp 1920w

Соревнования принимала Николаевская сопка в Красноярске, московские Воробьевы горы, но чаще всего, в том числе и в 2025 году, турнир гостил под Ярославлем на лыжном стадионе в Подолино. Это любимое место горнолыжников, тренировочная и соревновательная база для фристайлистов. В этом году наши лыжные акробаты прописались здесь надолго.

Соревнования по лыжной акробатике в Ярославле любят, а как иначе, если здесь базируется одна из сильнейших российских школ. По самым скромным подсчетам, в один из дней на Кубок чемпионов погулять и поболеть собралось порядка 5 тыс. зрителей. Белорусских болельщиков, в том числе и спортсменам с высоты их склона, а это, между прочим, высота почти семиэтажного дома, было видно сразу.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5031d5-ed28-4e7e-9acb-fed2229016f0/conversions/0c13cf8f-ed60-4c7b-828e-4a2558734565-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5031d5-ed28-4e7e-9acb-fed2229016f0/conversions/0c13cf8f-ed60-4c7b-828e-4a2558734565-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5031d5-ed28-4e7e-9acb-fed2229016f0/conversions/0c13cf8f-ed60-4c7b-828e-4a2558734565-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d5031d5-ed28-4e7e-9acb-fed2229016f0/conversions/0c13cf8f-ed60-4c7b-828e-4a2558734565-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если болельщики подтянулись в Подолино ближе к вечеру, то фристайлисты на склоне были уже с утра. К прыжку, который фактически длится секунды, подготовиться необходимо основательно. Здесь речь идет не только о соревновательном моменте, но и о безопасности спортсменов. Производится подбор и корректировка скорости в соответствии с погодными условиями, подготовка лыж и даже самого склона - все это падает на плечи тренеров.

Станислав Гладченко, тренер сборной Беларуси по фристайлу:

"Я знаю, как работает это со стороны спортсмена, теперь я знаю, как это работает со стороны тренера. И когда ты это совмещаешь, выходит результат".

Станислав Гладченко - участник двух Олимпийских игр. Он завершил карьеру спортсмена в 29 лет, но окончательно уйти из фристайла не смог. Точно так же, как и еще один бывший лыжный акробат Артем Башлаков. Его фронт работ - юниорская сборная. Тренерский состав, как видим, это в первую очередь практики.

"Сейчас мы проживаем смену поколений, причем как спортсменов, которых чаще видят на экранах, так и тренеров. Все знают, что фристайл был создан экспериментальным образом в Советском Союзе. Естественным образом пошла плеяда уже тренеров, которые сами раньше выступали", - отметил главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Михаил Курлович.

Александр Пенигин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f16cc6-8ab6-4cc3-a706-ff8c913f1295/conversions/af2aa78b-7dcd-4355-acf4-b5ac3116693c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f16cc6-8ab6-4cc3-a706-ff8c913f1295/conversions/af2aa78b-7dcd-4355-acf4-b5ac3116693c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f16cc6-8ab6-4cc3-a706-ff8c913f1295/conversions/af2aa78b-7dcd-4355-acf4-b5ac3116693c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f16cc6-8ab6-4cc3-a706-ff8c913f1295/conversions/af2aa78b-7dcd-4355-acf4-b5ac3116693c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Пенигин, председатель Белорусской федерации фристайла:

"Тренеры очень активно работают, я очень доволен их профессиональным отношением к делу. Мы очень компактным коллективом, но все плечо к плечу делаем свою работу и двигаем спортсменов вперед, чтобы они наращивали свое мастерство".

На Кубке чемпионов 2025 года у сборной Беларуси был интересный состав. В старт-листах много новых имен. Это наше самое юное поколение фристайлистов, которые только начинают делать свои первые шаги на международной арене. Вынужденную паузу, и да, она все еще продолжается, в нашей сборной решили использовать на максимум.

Михаил Курлович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf37a3d-6a8a-4f06-976d-887fdfb0039e/conversions/816bcd39-bf71-42ce-bc65-67772bebf6a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf37a3d-6a8a-4f06-976d-887fdfb0039e/conversions/816bcd39-bf71-42ce-bc65-67772bebf6a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf37a3d-6a8a-4f06-976d-887fdfb0039e/conversions/816bcd39-bf71-42ce-bc65-67772bebf6a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf37a3d-6a8a-4f06-976d-887fdfb0039e/conversions/816bcd39-bf71-42ce-bc65-67772bebf6a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Курлович:

"Мы находимся сейчас в непростой ситуации, у нас не так много стартов, их крайне мало, поэтому мы стараемся, помимо решения медальных задач, также заниматься нашим ближайшим резервом. Чтобы был интерес, чтобы была конкуренция, чтобы у ребят было желание двигаться дальше и развиваться".

Система прохода в финал во фристайле жесткая. Цена ошибки слишком высока, ведь на то, чтобы выйти в следующую стадию, есть всего одна попытка длиною в пару секунд.

В суперфинал из восьми команд пробилось четыре, в том числе две белорусские. Третье место заняла команда во главе с опытной и титулованной Анной Гуськовой, компанию которой составил Макар Митрофанов и Игорь Дребенков.

"Вы знаете, фристайл является, пожалуй, одним из самых экстремальных видов спорта в олимпийской программе. Тут не просто все важно, но архиважно, потому что ребята выполняют свои прыжки на скорости под 70 км/ч. В городе нельзя ездить на такой скорости, а они взлетают на высоту пятиэтажного дома. Поэтому здесь мелочей не бывает. Это очень-очень серьезный вызов. Каждый прыжок заставляет мобилизовать себя по максимуму", - отметил Михаил Курлович.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2db1b9c-78e9-4aed-a43f-72c6b829ece7/conversions/28ef45ec-3aab-4b4a-ade7-e576ebc21d3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2db1b9c-78e9-4aed-a43f-72c6b829ece7/conversions/28ef45ec-3aab-4b4a-ade7-e576ebc21d3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2db1b9c-78e9-4aed-a43f-72c6b829ece7/conversions/28ef45ec-3aab-4b4a-ade7-e576ebc21d3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2db1b9c-78e9-4aed-a43f-72c6b829ece7/conversions/28ef45ec-3aab-4b4a-ade7-e576ebc21d3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В индивидуальных состязаниях уже каждый сам за себя. Тут можно и рискнуть, если, конечно, уверен в своих силах. О том, что белорусские спортсмены будут в медалях, мало кто сомневался. Историческим уже можно назвать тот факт, что весь пьедестал Кубка чемпионов остался за белорусками. Анна Гуськова выиграла золото, Анна Деруго - серебро, а Анастасия Андриянова - бронзу.

У мужчин конкуренция как никогда была высока, тем ценнее бронза Макара Митрофанова. Для него третье место в личных состязаниях на Кубке чемпионов уже третье по счету в карьере. Правда, было еще серебро.