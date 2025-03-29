Белорусские биатлонисты заняли второе место в эстафете на чемпионате России

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Команда "Беларусь-1" заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате России 2025 года, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.

На старт мужской эстафеты вышла 21 четверка, в том числе два квартета из Беларуси. Первую белорусскую команду составили Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько и Дмитрий Лазовский. На открывающем этапе Лобастов схватил круг штрафа и завершил свой отрезок в конце десятки с минутным отставанием от лидера. Смольский поднял нашу четверку с девятого места сразу на второе, эту же строчку после своего этапа сохранил Белько. Закрывавший гонку за белорусов Лазовский также не обошелся без штрафной петли, но благодаря созданному партнерами запасу и осечкам конкурентов финишировал на серебряной позиции.

Российское чемпионство в эстафете завоевал квартет из Тюменской области (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков), опередивший наших парней почти на минуту. Тройку призеров замкнули представители Свердловской области Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. Команда "Беларусь-2", за которую бежали Илья Авсеенко, Максим Воробей, Степан Данилов и Иван Тулатин, заняла только 13-е место.