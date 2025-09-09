"Динамо-Минск" стартовало с победы над "Спартаком" в новом чемпионате КХЛ

Минское "Динамо" стартовало с убедительной победы в новом чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На выезде "зубры" обыграли "Спартак" со счетом 3:0.

Уже в первом периоде парни забросили две шайбы с разницей в 41 секунду - Сергей Кузнецов и новичок минчан Алекс Лимож стали их авторами. Во второй 20-минутке Сэм Энас, реализовав большинство, увеличил преимущество гостей - это была последняя шайба "зубров" в поединке.