"Динамо-Минск" стартовало с победы над "Спартаком" в новом чемпионате КХЛ
Автор:Редакция news.by
Минское "Динамо" стартовало с убедительной победы в новом чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На выезде "зубры" обыграли "Спартак" со счетом 3:0.
Уже в первом периоде парни забросили две шайбы с разницей в 41 секунду - Сергей Кузнецов и новичок минчан Алекс Лимож стали их авторами. Во второй 20-минутке Сэм Энас, реализовав большинство, увеличил преимущество гостей - это была последняя шайба "зубров" в поединке.
11 сентября "зубры" также на выезде сыграют против "Нефтехимика".