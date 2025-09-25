3.64 BYN
Динара Смольская выиграла масс-старт на летнем чемпионате Беларуси
Динара Смольская стала двукратной победительницей чемпионата Беларуси по летнему биатлону, который на текущей неделе проходит в "Раубичах". Этим утром девушки разыгрывали медали в масс-старте на 10 км. Лидер сборной, которая в минувший вторник была лучшей в спринте, финишировала первой и сейчас, допустив только один промах на "лежке".
Второе место с отставанием в 50 секунд заняла Анна Сола. Тройку замкнула Ксения Воробей. Подчеркнем, что два дня назад обе девушки взяли медали аналогичного достоинства.
Динара Смольская, двукратная чемпионка Беларуси по летнему биатлону - 2025: "Что касается дистанции, да, чувствовала некоторую усталость, уже начиная с третьего круга. Вчера вечером провела высокоскоростную тренировку. Интенсивность была высокой, но это была как репетиция трех дней подряд, когда мы соревнуемся уже зимой. В целом довольна. И я все сделала на стрельбе, поэтому на финишном круге уже можно было не упираться. Но я все равно поработала".
Программу чемпионата страны по биатлону на лыжероллерах завершила мужская гонка с массовым стартом на 12,5 км. Антон Смольский не выступил из-за недомогания. В отсутствие лидера нацкоманды первым стал Степан Данилов. Дмитрий Лазовский финишировал вторым. Замкнул тройку Александр Голяк.